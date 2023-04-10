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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي:1.95 تريليون جنيه ودائع القطاع الحكومي في نهاية العام الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفعت الودائع الحكومية بنهاية العام الماضي إلي 1.951 تريليون جنيه مقابل 1.811 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ1.74 تريليون جنيه في أكتوبر 2022.


وحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد وصل حجم الودائع الحكومية بالعملة المحلية لـ 1.64 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي بعد أن كانت 1.6 تريليون جنيه في نوفمبر 2022 ومقارنة بـ 1.52 تريلون جنيه في أكتوبر من نفس العام.

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ووصلت الودائع بالعملة الأجنبية نحو 310.1 مليار جنيه في ديسمبر 2022 مقابل 230.421 مليار جنيه في نوفمبر 2022 ومقارنة بـ 224.43 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام.


وبلغت الودائع غير الحكومية إلي 6.63 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 6.6 تريليون جنيه في نوفمبر 2022 ومقارنة بـ 6.431 تريليون جنيه في أكتوبر 2022 .


وتضمنت الودائع غير الحكويمة بالعملة المحلية حوالي 5.43 تريليون جنيه في ديسبمر الماضي مقابل 5.4 تريليون جينه في نوفمبر 202 ومقارنة بـ5.3 تريليون جنيه في أكتوبر 2022.


ووصلت ودائع القطاع العام نحو 125.405 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 118 مليار جنيه في نوفمبر 2022 ومقارنة بـ 116 مليار جنيه في أكتوبر 2022.


ووصلت الودائع للقطاع الخاص نحو 886.106 مليار جنيه في ديسمبر 2022 مقال 849.4 مليار جنيه في نوفمبر 2022 مقابل 816.52 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام.


وبلغ حجم الودائع للقطاع العائلي 4.401 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 4.4 تريليون جنيه في نوفمبر السابق مقارنة بـ 4.32 تريليون جنيه في أكتوبر 2022.
 

 

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