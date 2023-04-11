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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنتم أصحاب الفضل بعد ربنا.. رسالة روجينا لزوجها بعد تألقها في ستهم

روجينا
روجينا

تعيش الفنانة روجينا خلال الفترة الحالية حالة من السعادة، بعد الإشادات العديدة التي تلقاها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، عن دورها بالمسلسل "ستهم"، فضلا عن العديد من الآراء النقدية الإيجابية التي تثني عليها وعلى العمل، مؤكدين على المجهود الجبار الذي قامت به.

وأرجعت الفنانة روجينا، هذا النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "ستهم"، إلى الله سبحانه وتعالى، ثم كلا من زوجها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، و المخرج رؤوف عبد العزيز، والسيناريست ناصر عبد الرحمن.

ونشر روجينا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صورة تجمع كلا من الدكتور أشرف زكي، و المخرج رؤوف عبد العزيز، والكاتب ناصر عبد الرحمن، وعلقت عليها، قائلة: "شكرا انتم اصحاب الفضل بعد ربنا على ستهم".

منشور روجينا 

وأشاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بأداء وتألق روجينا في مشهد لحظة وفاة ودفن أبنها الأكبر عبد الرحمن، وجاء التعليقات كالتالي:" روجينا عبقرية في ستهم نجمة بتحب شغلها وبتبدع فيه شابوو ياوحش تمثيل، كل الشكر والتقدير للفنان روجينا عظمه بجد، مبروك حبايبى المبدعين، أبدعتي في مشهد موت الولد كل يوم بنعيش معاك في حاله جديدة وإبداع يفوق اللي قبله، فعلا لا تعليق شابو ليكم جميعا على الإبداع ده بجد.

كما علق أخرون:" إبداع وتفوق علي النفس، موفقة بإذن الله يا نجمة مصر على طول، بجد فريق عمل ممتاز، تعبتي قلوبنا يا ستهم .. وبكيتي ناس بقلب .. بجد تستحقي لقب فنانة ومبدعة، زعلتيني قوى ع عبد الرحمن اقسم بالله مفيش زيك في أي أداء رقم واحد في مصر، مبدعة... كل دور اصعب واجمل من اللي قبله..وكل مرة بتثبتي انك الأولي، ممثله جباره عملت الدور ملوش حل، روجينا قمة في الإبداع، روعه يا روجينا بصراحه، اصعب مشهد وجع قلبي كل الشكر والتقدير للفنانه روجينا"، وغيرها العديد من التعليقات التي تعبر عن مدى إعجابهم بأداء روجينا لشخصية "ستهم".

ونجد روجينا في المسلسل اعتمدت على تغيير جلدها كليا في دور يبدو من الوهلة الأولى أنه من الأدوار المركبة الصعبة، بينما جسدته هي بطريقة منفردة،  اعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، وهذا ما ظهر جليا في كل مشاهدها خلال أحداث المسلسل.

كما استطاع المخرج رؤوف عبد العزيز، توظيف كل شيء في العمل بشكل يخدم الموضوع بشكل عام، خاصة أنه ترك بصمة فريدة في النواحى الإخراجية للعمل الدرامي، سواء في توظيف قدرات الممثلين بشكل احترافي، وهذا ما ظهر بشكل واضح في كل النجوم المشاركين في العمل، وحرصه الشديد على التصوير في مواقع حقيقة، من خلال  اختيار أماكن التصوير الخلابة في الصعيد، حيث ظهرت المناظر الطبيعية الجميلة للصعيد في أكثر من مشهد بواقعية تامة دون الاستعانة بديكورات.

وكانت الموسيقى التصويرية معبرة عن الأحداث التي يشهدها العمل الدرامي في سواء الجوانب الرومانسية أو التراجيدية أو المشاهد المعبرة عن تصاعد الأحداث.

 

قصة مسلسل ستهم

يستلهم مسلسل “ستهم” أحداثه من قصص لسيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، حيث تمت الإشارة إلى ذلك في البرومو الرسمي للمسلسل، أنه مستوحى من قصص واقعية.

ويتفرد العمل بأنه الوحيد خلال موسم رمضان 2023، أحداثه مستوحاة من الواقع، وتقدم شخصية سيدة ترتدي ثوب الرجال، ما جعل الجميع متشوقا لمشاهدة روجينا في هذا الثوب، وفي انتظار ما تقدمه خلال الماراثون الرمضاني، ويحسب لها جرأتها في تقدم هذه الشخصية التي تقدم للمرة الأولى في سباق رمضان في الدراما المصرية.

مسلسل ستهم

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أولى تجاربه في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

ويعد مسلسل ستهم، هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل "انحراف"، الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدر تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل. 

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