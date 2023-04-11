طارق لطفي يكشف صعوبات شخصيته في مسلسل ليلة السقوط

كشف الفنان طارق لطفي، صعوبات شخصيته في مسلسل ليلة السقوط، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال طارق لطفي، في تصريحات لـ "صدى البلد": عبد الله الدباح، شخصية قاسية وجادة جدا، وأردت أن أجد له "وزنة"؛ حتى لا ينفر الجمهور منه عند مشاهدته في بداية الحلقات، فأنا أريد أن يرفضه الجمهور تماما مع انتهاء العمل، وتدربت كثيرا من أجل الشخصية، واستعملت أسلحة حقيقية.

الحلقة التاسعة عشر من مسلسل ليلة السقوط، المعروض على شاشات (روتانا، زاكروس، lbc) العديد من الأحداث الفاصلة، منها موافقة الطبيبة جوانا، صبا مبارك على الزواج من الدباح (طارق لطفى)، بعد إنقاذه من الإعدام في اللحظات الأخيرة، واقنعتها صديقتها بنت القاضي، أن تعتنق الإسلام، وتوافق على مطالب الدباح؛ حتى تضمن عودة شقيقها “روفان”، وتضمن الأمان خلال تواجدهم بالموصل.

وعلى جانب آخر، يظهر دور الصحفي قيس (باسم ياخور)، النضالي، في التعامل مع المخابرات العراقية؛ لكي يكون مراسلهم من الموصل، والعمل على تحديد أماكن قادتهم؛ حتى يتصيدهم الجيش العراقي، ويستمر داعش في تعليم الأشبال، القواعد التكفيرية؛ من خلال تدريبهم على قتل الأبرياء من أهالي الموصل، وتعلم الرمي بالرصاص فيهم، وتستمر الأحداث.

يذكر أن مسلسل "ليلة السقوط"، استغرق الإعداد له 3 أعوام، وهو مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق من 2014 وحتى 2017، وهو من إنتاج شركة “بلا حدود” لـ د. قيس الرضواني، ومنتج منفذ محمد عشوب، وتأليف الكاتب الكبير مجدي صابر، ويشارك فيه أكثر من 130 فنانا وفنانة من كل دول العالم، منهم من مصر: طارق لطفي وأحمد صيام، ومن سوريا: باسم ياخور وكنده حنا، ومن الأردن: صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية، أبرزهم: جواد الشكرجي، وخليل إبراهيم، وذوالفقار خضر، وريهام البياتي، وبيداء المعتصم، والعمل من إخراج ناجي طعمي.