مسلسل ضرب نار الحلقة 19.. أحمد العوضي يحاول قتل ياسمين عبد العزيز

حاول أحمد العوضي قتل ياسمين عبد العزيز خلال أحداث الحلقة 19 من مسلسل ضرب نار.

وقام العوضي بذلك بعدما رأى ياسمين عبد العزيز برفقه ماجد المصري في إحدى الملاهي الليلية.

وعندما قام ماجد المصري بالرقص مع ياسمين اقترب العوضي وكان ينوي قتلها الا ان صديقه منعه في اللحظة الأخيرة .



شهدت الحلقة 19 من مسلسل ضرب نار العديد من الأحداث الهامة والمثيرة.

وبدأت الحلقة بقيام أحمد العوضي بالتجارة في السلاح في اول عملية له .

ولكن كانت العملية محفوفة بالمخاطر حيث هاجمه بعض الرجال بالأسلحة وأصيب صديقه في يده بطلق ناري.



ضرب نار ..أبطال المسلسل :

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

مسلسل ضرب نار:

مسلسل «ضرب نار» الحلقة الأولى تدور أحداثها في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات.