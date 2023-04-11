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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العرقسوس الصحراوي بمطروح المشروب المفضل لمقاومة العطش خلال الصيام.. فيديو

فؤاد العطار
فؤاد العطار

تحظى محافظ مطروح بوجود العديد من هذه الأعشاب فى صحرائها والتى تعد من اجود انواع الاعشاب لفوائدها الكبيرة لعلاج العديد من الامراض.
ويبحث الكثير عن بعض المشروبات التى تقلل الشعور بالعطش اثناء الصيام ويعد العرقسوس احد اهم المشروبات التى يفضلها ابناء مطروح خلاال الشهر الكريم نظرا لقيمتها الغذائية بالضافة الى دورها فى تقليل الشعور بالعطش اثناء الصيام.

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يقول فؤاد العطار صاحب أحد محال العطارة بمدينة مرسى مطروح ان مطروح تحتوى على العديد من الكنوز فى مناطقها الممتدة فى آلصحراء والتى تعد من اجود انواع الاعشاب وتعالج العديد من الامراض مضيفا أن فوائد تلك الأعشاب لا يعرفها الكثير.
الامطار والاعشاب
واضاف أن الاعشاب التى تنمو تلقائيا على مياه الأمطار تعد من أفضل أنواع الأعشاب والتى تدخل فى تركيبة العديد من الأدوية والتركيبات لعلاج الامراض والوقاية منها.
واشار ان العرقسوس من المشروبات المعروفة خلال شهر رمضان المبارك، والتى يقبل عليها الصائمون خاصة العرقسوس المطروحى.

فوائد العرقسوس
واضاف ان العرقسوس له فوائد للكلى بالاضافة انه يساعد فى علاج أمراض مثل حرقة المعدة،، والسعال، بالإضافة انه، يهدئ التهاب الحلق وغيرها من الفوائد مشيرا ان العرقسوس منه المطوحون ومنه العيدان وكلاهما له فوائد كثيرة.

تصنيع العرقسوس
واشار انه يتم عمل العرقسوس من خلال ضعي مسحوق جذر عرق السوس في قطعة قماش ووضعه فى وعاء كبير ويتم صب عليها الماء وبيكربونات الصويوم مضيفا انه يتم التحريك من حين لآخر حتى يذوب المسحوق في الماء.
ويتم نزع قطعة القماش وضع مشروب عرق السوس في إبريق في الثلاجة ويتم تقديم مشروب عرق السوس باردا.

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