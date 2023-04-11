مارسيل كولر: سعيد بالتتويج بكأس مصر.. وأهدي اللقب إلى الجماهير

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس مصر بعد مجهود رائع من اللاعبين، مؤكدًا أن المباراة لم تكن سهلة ولكنه كان واثقًا من الفوز باللقب.

وأكد أن الفريق نجح في خلق العديد من الفرص، وكان يجب التسجيل في الشوط الأول، وأنه سعيد بالأداء والتتويج بلقب الكأس.

وأوضح كولر أن بيراميدز فريق قوي ولعب مباراة جيدة أمامنا، ولكننا استطعنا في النهاية التتويج باللقب، وأهدرنا فرصًا عديدة في الشوط الأول.

وأضاف المدير الفني: «ياسر إبراهيم أدى بشكل جيد في المباراة عقب مشاركته بديلًا في الشوط الأول بدلًا من رامي ربيعة، والفريق لعب بشكل رائع والجميع قدم ما لديه».

ووجه كولر رسالة إلى جماهير الأهلي «سعيد برؤية المشجعين في المدرجات ودعمهم لنا، وأهدي لهم لقب الكأس وأعدهم بالمزيد من البطولات في الفترة المقبلة».