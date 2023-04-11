رجال سلة الأهلي يتأهل إلى نهائي بطولة دوري السوبر

حجز الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مقعده في الدور النهائي من منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين، بعد أن تغلب على فريق الزمالك في ثالث جولات الدور نصف النهائي من البطولة.

أقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز «رجال سلة الأهلي» بنتيجة 91-57، ليحسم الفريق تأهله إلى النهائي.

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من «رجال سلة الأهلي»، حيث انتهت الفترة الأولى بنتيجة 26-9، وواصل الفريق تقدمه في الفترة الثانية بنتيجة 47-27.

في الفترة الثالثة حرص «رجال سلة الأهلي» على زيادة فارق النقاط مع الزمالك، لتنتهي بنتيجة 65-45، ثم يحسم الفريق الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 91-57.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على الزمالك في المباراة الأولى بنتيجة ٧١-٦٢، ثم تغلب عليه في اللقاء الثاني بنتيجة ٧٩-٤٨.

ومن المنتظر أن يلتقي «رجال سلة الأهلي» في نهائي دوري السوبر أمام الاتحاد السكندري، والمقرر إقامته في صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.