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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادثين متفرقين بأسوان

حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية

تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم؛ نتيجة وقوع حادثتين في منطقتين بمحافظة أسوان، مساء الإثنين.

وتوجهت سيارات الإسعاف لموقع الحادثتين، لنقل المصابين إلى المستشفيات المختلفة لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية والرعاية الطبية المتكاملة

الحادثة الأولى شهد انقلاب دراجة نارية في قرية أبو الريش بحري، في مدينة أسوان؛ مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

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حوادث متفرقة 

فيما تمثلت الحادثة الثانية، في انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق أبو سمبل، جنوب أسوان؛ مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى مستشفى أبو سمبل الدولي لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وبانتقال الجهات المعنية إلى مكان الحادث؛ تبين أنه وقع تحديدا عند الكيلو 220 بطريق أبو سمبل جنوب أسوان.

وجرى رفع آثار الحادثتين من الطريق؛ لتسيير الحركة المرورية أمام المارة، وحفاظا على أرواح وسلامة المواطنين، وحررت المحاضر اللازمة بكل منها.

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