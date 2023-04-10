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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يلتقى وفد الشركة المنفذة لأكبر مشروع للمحطات الشمسية بفارس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمهندس أحمد على مدير إحدى الشركات العاملة فى مجال الطاقة الشمسية ، والتابعة لإحدى الشركات الإماراتية والوفد المرافق له وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستثمار المزايا النسبية الهادفة للتوسع فى المشروعات القومية الإستثمارية

وقد شهد اللقاء إستعراض الإجراءات الجارية لبدء العمل فى تنفيذ مشروع أكبر محطة شمسية فى أفريقيا بطاقة 500 ميجاوات بالظهير الصحراوى لقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو من خلال إحدى الشركات الصينية المتخصصة حيث تقع المحطة على مساحة 10 ألاف م2 حيث يتم التنفيذ على مدار 18 شهر ، لتبدأ فى ضخ إنتاجها على الشبكة القومية الموحدة للكهرباء فى سبتمبر 2024.

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الطاقة الشمسية 

وأكد اللواء أشرف عطية على أن محافظة أسوان تتميز بتنوع مصادر الطاقة حيث أصبحت إحدى أهم المقاصد العالمية للمشروعات الإستثمارية فى مجال الطاقة الشمسية ، وخاصة بعد إنشاء أكبر مشروع للمحطات الشمسية ببنبان والذى ينتج حالياً 1460 ميجاوات من 32 محطة شمسية ضمن مخطط إنشاء 40 محطة شمسية تستهدف إنتاج 2000 ميجاوات بما يعادل أكثر من 90 % من إنتاج السد العالى ، بجانب 2 محطة شمسية أخرى بفارس تتراوح قدرتهم ما بين 200 إلى 500 ميجا فولت. 

وطالب المحافظ بأهمية التواصل الجماهيرى للشركة المنفذة مع المجتمع المدنى ، وإعطاء الأولوية لشباب قرية فارس فى التشغيل ، وخاصة أن المشروع سيوفر حوالى 2000 فرصة عمل خلال فترة الإنشاءات ، وهو الذى يتوازى مع التنسيق بين الجهات المختصة لضمان نجاح عملية تنفيذ المحطة الشمسية بحيث لا تتعارض مع مسار مشروع القطار السريع ، وأن يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات العالمية من الجودة والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على أرواح المواطنين والعاملين. 

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قيمة مضافة

وأشار أشرف عطية بأن هذا المشروع يمثل قيمة مضافة للمحافظة ، ليتم إدراجه ضمن العديد من المشروعات الإستثمارية الأخرى التى تم وجارى تنفيذها على أرض عاصمة الاقتصاد الإفريقى بما يساهم بدوره فى تحقيق الكثير من العوائد الإيجابية ، وخاصة فى ظل التسهيلات الكبيرة التى يتم تقديمها للمستثمرين لجذب المزيد من الفرص الإستثمارية خلال الفترة الحالية.

ولفت محافظ أسوان إلى أنه من بين المشروعات المخطط تنفيذها مشروع تدوير مخلفات الألواح الشمسية حيث يعد أحد المشروعات التى سيكون لها عوائد إيجابية فى المستقبل القريب .

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