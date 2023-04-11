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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

داخل قرى حياة كريمة بأسوان.. ختام فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية

ليالى رمضان الثقافية
ليالى رمضان الثقافية بأسوان

اختتمت فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بقرى “حياة كريمة” بجمعية تنمية المجتمع بقرية كوروسكو بمركز نصر النوبة، والتي نظمها فرع ثقافة أسوان بحضور نجوى أحمد، مدير الثقافة، وقيادات وأهالى نصر النوبة برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزير الثقافة ، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان

بدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "مخاطر الهجرة غير الشرعية" لعبد المنعم فتح الرحمن، تلتها محاضرة بعنوان "اليوم العالمى للمياه" لأحمد الحلبى من شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ثم محاضرة بعنوان "فى بيتنا مدمن" وكيفية اكتشاف ذلك من خلال الأسرة، والطرق المثلى لعلاجه فى سرية تامة بالمجان عن طريق الخط الساخن  16023.
 

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ليالى رمضان 

ألقت المحاضرة الدكتورة ولاء سعد عرفة، مدير صندوق مكافحة الإدمان بأسوان التابع لمجلس الوزراء.

ثم تم فتح الحوار والأسئلة المطروحة من الحاضرين حول الإدمان والمواد المخدرة المصنعة وغير المصنعة وخطورتها.

 وتلا ذلك أمسية شعرية للشاعر عبد المنعم فتح الرحمن، من شعراء نادى أدب قصر ثقافة حسن فخر الدين، أنشد فيها عدة قصائد فى حب مصر.

وتضمنت الفعاليات معرض كتاب لإصدارات الهيئة بعنوان " الكتاب صديقى " وأختتمت بفعاليات ورش الحرف البيئية وهى ورشة حرف بيئيه، والتى تضم أعمال الحرف البيئية والمشغولات اليديوية حيث أقيم معرض لنتاج الورش الفنية، ثم أقيم عرض فنى لاكتشاف المواهب الفنية لأبناء قرية كوروسكو على المسرح بقيادة الفنان أحمد المهدى، وأيضاً تم تنظيم ورشة فنية للأطفال للرسم على الوجوه.

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عروض فنية

واختتم اللقاء بعرض فنى لفرقة أطفال قصر ثقافة حسن فخر الدين، وكذا عرض فنى لفرقة أسوان للفنون الشعبية، حيث قدمت عدة تابلوهات من التراث النوبى والأسوانى، ومنها تابلوه “أسمر أنا”، ورقصة الأراجيد، بالإضافة إلى غناء فردى للفنان حمادة حربى.

وكان محافظ أسوان أكد أهمية التواصل الجماهيرى للشركة المنفذة مع المجتمع المدنى، وإعطاء الأولوية لشباب قرية فارس فى التشغيل، خاصة أن المشروع سيوفر حوالى 2000 فرصة عمل خلال فترة الإنشاءات، وهو الذى يتوازى مع التنسيق بين الجهات المختصة لضمان نجاح عملية تنفيذ المحطة الشمسية، بحيث لا يتعارض مع مسار القطار السريع. 

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