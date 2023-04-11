نجاح 4 منشآت صحية في اجتياز معايير التسجيل القومية المعترف بالأقصر

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بالاقصر عن نجاح 4 منشآت صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر من اجتياز معايير التسجيل القومية المعترف بها دوليًا، وبذلك يبلغ عدد المنشآت التي تم تسجيلها بالمحافظة، حتى الآن 49 منشأة صحية.

وشملت المنشآت الصحية الأربع التي تم تسجيلها وفقًا للمعايير القومية المعترف بها دوليًا وحدات طب أسرة (العضايمة، الدقيرة، النمسا)، ومركز طب أسرة ((الدير ))، وقدمت المنشآت الأربع أكثر من 280 ألف خدمة طبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، حتى الآن، فيما تخدم المنشآت أكثر من 92 ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.