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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ظاهرة ستحدث بعد 12 ساعة.. ما علاقتها بالأرض وكيف ترصدها من مكانك

المجموعة الشمسية
المجموعة الشمسية

سيمر كوكب المشتري اليوم الثلاثاء، بالقرب من الشمس في السماء، وذلك بالجانب البعيد من نظامنا  الشمسي بالنسبة للأرض عند الساعة 12:55 بعد منتصف الليل.

ظاهرة فلكية تحدث اليوم

وفقا للجمعية الفلكية بجدة، سيبعد المشترى عند اقرب مسافة ظاهرية، حوالي درجة فقط من الشمس مما يجعله غير قابل للرصد تمامًا لعدة أسابيع حيث سيكون مطموس في وهج الشمس.

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وفي نفس الوقت سيكون المشتري بعيدًا عن الأرض، حيث سيكون في الاتجاه المعاكس تمامًا بالنسبة للأرض في النظام الشمسي حيث سيكون على مسافة  5.95 وحدة فلكية والتي تماثل 890,107,331 كيلومتر من كوكبنا.

لكن هل يمكن رؤية المشترى ؟

لو كان بالإمكان رؤية المشتري في هذا الوقت فسوف يظهر صغيرا ًوخافتاً جدًا بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنه، وسيكون قطره 32,4 ثانية قوسية.

بالإضافة إلى أن حدث الاقتران الشمسي لا يمكن رصده بالعين المجردة أو التلسكوبات الأرضية، الا أنه بفضل التقنيات الحديثة في مرصد سوهو الفضائي يمكن مشاهدة ومتابعة ذلك كما يظهر في الصورة بالضغط هنا. 

وعن الخطوط الأفقية على جانبي كوكب المشتري في صور سوهو هي تشوه ناتج عن سطوع الكوكب الذي يؤثر على حساسات CCD المخصصة للتصوير ويمكن ملاحظة ذلك بشكل أكبر مع كوكب الزهرة .

تلسكوب الشمس ظاهرة فلكية كوكب الزهرة التقنيات الحديثة

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