غادة عادل تطرح البوستر الرسمي لفيلم ساعة إجابة.. شاهد

طرحت الفنانة غادة عادل، البوستر الرسمي لفيلم “ساعة إجابة”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت غادة عادل: “شخصيات كتير بيتنافسوا انهم يكونوا عيلة ياسين الحقيقة البوستر الرسمي لفيلم ساعة إجابة عيد الفطر 2023”.

أبطال الفيلم



الفيلم يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن وعلى رأسهم سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، والمغني الشعبي عمر كمال.



أحداث الفيلم

وتدور أحداث فيلم ساعة إجابة حول طفل في الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطاً كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر. الفيلم فكرة أحمد شيكو ومن تأليف ورشة (ورق عنب) لكتابة السيناريو، التي تضم شيرين علاء، محمد خضر وأحمد شيكو، وإخراج مصطفى أبو سيف.