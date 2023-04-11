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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق لطفي: احب الأكلات العراقية..كردستان بلد سياحية شديدة الجمال

طارق لطفي
طارق لطفي

كشف طارق لطفي عن طريقة تعاون المسئولون معهم العراق خلال تصوير مسلسل ليلة السقوط الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال:"أنا أحب العراق وأهلها الطيبين، خاصة كردستان فهي بلد سياحية شديدة الجمال، وتعاون معنا كبار المسئولين هناك وقدموا كل ما احتجنا إليه من أسلحة ومدرعات وأماكن مناسبة للتصوير، إلى جانب أن الأجواء هناك ممتعة ومليئة بالمزيكا والأكلات العراقية رائعة لدرجة أنني زدت 6 كيلو.


كشف الفنان طارق لطفي، صعوبات شخصيته في مسلسل ليلة السقوط، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال طارق لطفي، في تصريحات لـ "صدى البلد": عبد الله الدباح، شخصية قاسية وجادة جدا، وأردت أن أجد له "وزنة"؛ حتى لا ينفر الجمهور منه عند مشاهدته في بداية الحلقات، فأنا أريد أن يرفضه الجمهور تماما مع انتهاء العمل، وتدربت كثيرا من أجل الشخصية، واستعملت أسلحة حقيقية.

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يذكر ان مسلسل "ليلة السقوط"، استغرق الإعداد له 3 أعوام، وهو مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق من 2014 وحتى 2017، وهو من إنتاج شركة “بلا حدود” لـ د. قيس الرضواني، ومنتج منفذ محمد عشوب، وتأليف الكاتب الكبير مجدي صابر، ويشارك فيه أكثر من 130 فنانا وفنانة من كل دول العالم، منهم من مصر: طارق لطفي وأحمد صيام، ومن سوريا: باسم ياخور وكنده حنا، ومن الأردن: صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية، أبرزهم: جواد الشكرجي، وخليل إبراهيم، وذوالفقار خضر، وريهام البياتي، وبيداء المعتصم، والعمل من إخراج ناجي طعمي.

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