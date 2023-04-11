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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ العربي.. طريقة عمل الدجاج المحشي بالفريك

طريقة عمل الدجاج
طريقة عمل الدجاج المحشي بالفريك

تعتبر طريقة عمل الدجاج المحشي بالفريك من الوصفات الشهييرة بالدول العربية، ويفضله الكثير من الكبار والصغار، خاصة لأنها تتسم غالباً بأنها قليلة الدسم وخفيفة على المعدة، لذلك يقبل عليها معظم الناس.
 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الدجاج المحشي بالفريك، وهي من الاكلات العربية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
 

 

طريقة عمل الدجاج المحشي بالفريك

 

طريقة عمل الدجاج المحشي بالفريك


مقادير طريقة عمل الدجاج المحشي بالفريكة :
1 دجاجة متوسطة الحجم
2 كوب فريك، أو أكثر حسب الرغبة، منقوع لمدة نصف ساعة
2 حبة جزر مبشورة
3 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة كاري
½ كوب لوز
3 فص ثوم، مفروم

طريقة عمل الدجاج المحشي بالفريكة :
- في قدر طهي عميق، نسلق الدجاج مع الماء المغلي، حتى يصل لدرجة النضج الجزئي.
- في مقلاة على نار متوسطة، نسخن الزيت، ثم يضاف الثوم والجزر، ونقلب المزيج حتى النضج.
- يضاف الفريك والقليل من مرق الدجاج، ونستمر في الطهي مع التحريك.
- نتبل الدجاج بالتوابل والزيت، ثم نحشيه بمزيج الفريك.
- نقوم بتغليف الدجاج بورق القصدير، ثم ندحله الفرن المسخن إلى 200 درجة مئوية، حتى يصل إلى مرحلة النضج التام.

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