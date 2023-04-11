إعلان عاجل من أرمينيا بعد تجدد الاشتباكات مع أذربيجان

دعت السفيرة الأرمينية في فرنسا، هسميك تولماجيان، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى الضغط أكثر على أذربيجان التي تضيق الخناق على الأرمن في إقليم ناجورنو كاراباخ، متهمة باكو بالتحضير لتطهير عرقي.

وقالت تولماجيان، إن "هدف أذربيجان واضح للجميع وهو تطهير عرقي وإبادة جماعية يتم التحضير لها".

وأضافت أن “أذربيجان تجوّع شعباً بأكمله لإرغامه على مغادرة أراضي ناجورنو كاراباخ”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، إن تصرفات أرمينيا تعرض السلام والأمن في المنطقة للخطر. جاء ذلك في وقت تجددت فيه الاشتباكات بين البلدين على النقاط الحدودية.‏

‏وأضافت الخارجية الأذربيجانية في بيانها بشأن المناوشات على الحدود، أن الاستفزازات التي تقوم بها أرمينيا ضد أذربيجان بينما تتعدى على قواعد ومبادئ القانون الدولي، لا تنتهك سيادة الدولة وسلامة أراضيها فحسب، بل تشكل أيضا تهديدا خطيرا للسلام والأمن الإقليميين.‏

وأوضحت الخارجية الأذرية، أن استفزازات أرمينيا تحدث وسط دعوات جادة من المجتمع الدولي لإجراء محادثات حول اتفاق السلام تشير إلى عدم اهتمام يريفان بعملية السلام.‏

‏وشدد بيان وزارة الخارجية، على أن القوات المسلحة الأذربيجانية ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إحباط استفزازات أرمينيا.‏