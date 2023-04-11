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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتصار كبير.. الجيش الروسي يسيطر على جميع المباني الإدارية في باخموت

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أعلن دينيس بوشيلين، القائم بأعمال زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، أن جميع المباني الإدارية في مدينة باخموت تخضع لسيطرة الجيش الروسي.

وأضاف بوشيلين، أن “الوحدات الأوكرانية لا تزال متمركزة غرب المدينة، لكن ليس لديهم مكان يتراجعون فيه”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس مجموعة فاجنر الرسية، يفجيني بريجوزين، أن أكثر من 80 بالمئة من مساحة مدينة باخموت شرقي أوكرانيا باتت تحت سيطرتنا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تركز عملياتها القتالية حاليا في باخموت، مشيرة إلى أن قوات فاجنر تواصل القتال في مركز باخموت بدعم من القوات المحمولة جوا.

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وأوضحت الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات الإنزال الجوي تقدم دعما لفصائل "فاجنر" من أجل السيطرة على وسط مدينة باخموت، وإزاحة العدو إلى الأطراف الغربية للمدينة.

وحسب التقرير،  نفذ الطيران الحربي 11 طلعة جوية في منطقة باخموت، فيما نفذت القوات الصاروخية والمدفعية 48 مهمة إطلاق هناك خلال اليوم الماضي.

الجيش الروسى دونيتسك المباني الإدارية باخموت أوكرانيا روسيا

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