أمريكا تتعهد بـ الدفاع عن الفلبين .. تفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، إنه اتفق مع وزير الدفاع لويد أوستن بالوقوف مع الفلبين ضد أي ترهيب أو إكراه ويشمل ذلك بحر جنوب الصين.

وقد بدأت الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين.

وتستمر التدريبات لمدة أسبوع ويشارك في المناورات المعروفة باسم "باليكاتان" حوالي 18 ألف جندي بين الولايا المتحدة والفلبين وأستراليا، منهم 12200 جندي أمريكي و5400 جندي فلبيني و100 جندي أسترالي.

وتتضمن التدريبات العسكرية إطلاق ذخيرة حية في بحر الصين الجنوبي.

كما تتضمن المناورات هبوطا بالمروحيات العسكرية في جزيرة لوزون الفلبينية، والتي تبعد 300 كم عن تايوان.

ويسعى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس إلى تقوية علاقاته مع واشنطن بعد أن تدهورت العلاقات في عهد الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي.

وتسعى الولايات المتحدة لاستخدام صواريخ "باتريوت" في هذه المناورات، بعدما وضعت الفلبين 4 قواعد عسكرية تحت تصرف الولايات المتحدة الأمريكية.