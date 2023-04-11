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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشارك الأيتام والأطفال الإفطار ويكرم حفظة القرآن.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شارك اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، الأيتام والأطفال الإفطار بحديقة صنعاء، مفضلاً الجلوس مع الأطفال، لمشاركتهم طعام الإفطار.

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جاء ذلك بحضور الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ومحمد السيد، مدير جميعة الإيمان لكفالة الأيتام التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين، عدد ولفيف من الأجهزة الشعبية والتنفيذية،وعدد من أسر الأيتام والأطفال.

وكرم محافظ كفر الشيخ، 13 من حفظة القرآن الكريم، واختبر محافظ كفر الشيخ عددا منهم، كما وزع محافظ كفر الشيخ الهدايا على 500 طفل، كما وزع  محافظ كفرالشيخ مجموعة من الشنط الرمضانية على الأسر.
 

وقدم محافظ كفر الشيخ شهادات تقدير لـ 13 من حفظة القرآن الكريم، سجدة محمد عبدالرحمن، ورحمة هاني جمال، وحسين إبراهيم السيد، ويوسف علاء مسعد، ومدحت حسام سعيد، وهبة على غانم ، وعبد الرحمن محمد عبدالله، وهشام حماده رشاد، وفاطمة قطب مصطفى، وأحمد جمعة علي عطيان، ونورهان سامي عطية، وسلسبيل فوزي طه، وياسمين جمال عبد المعطي.

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