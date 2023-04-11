كفر الشيخ.. انطلاق فعاليات مهرجان عشائر الجوالة بإدارة شباب بلطيم

انطلقت فعاليات المهرجان الكشفي السنوي لعشائر الجوالات الجوالات بمركز شباب زغلول أبو زيد التابع لإدارة شباب بلطيم، ضمن خطة النشاط الكشفي لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إدارة الشباب بالمديرية والإدارة الكشفية والإرشادية بالوزارة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

ثمن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دور الفرق الكشفية فى العمل التطوعي لخدمة المجتمع من خلال مراكز الشباب، مؤكداً أن الأنشطة الكشفية تسهم فى تأهيل الكوادر الشبابية وتأسيس بنية معرفية و تثقيفية متنوعة لخلق جيل واع لديه انتماء لوطنه، تعلى من قيم التطوع والخدمة العامة وتبادل الخبرات وصقل مهارات القيادة و العمل بروح الفريق.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى مشاركة أعضاء فرق الجوالة والجوالات بالمهرجان، وعدد من أعضاء مراكز الشباب من محبي الحركة الكشفية، وتضمن المهرجان إقامة معسكر كشفي كامل، المسابقات " الكشفية، العلمية، الثقافية الفنية، الرياضية، الدينية، الطهي الخلوي، مشروع خدمة عامة و توزيع التمر على الصائمين بالطريق وانتهى المهرجان بتكريم أعضاء الفرق الكشفية.

انطلقت فعاليات المهرجان الكشفي، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب وعلاء جادالله مدير شباب بلطيم عبدالفتاح الوكيل منسق الجوالة والجوالات و مصطفى الخطيب منسق الجوالة والجوالات ومحمود الجزائرلي، قائد المهرجان.