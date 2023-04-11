عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. انطلاق فعاليات مهرجان عشائر الجوالة بإدارة شباب بلطيم

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

انطلقت فعاليات المهرجان الكشفي السنوي لعشائر الجوالات الجوالات بمركز شباب زغلول أبو زيد التابع لإدارة شباب بلطيم، ضمن خطة النشاط الكشفي لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إدارة الشباب بالمديرية والإدارة الكشفية والإرشادية بالوزارة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ يشارك الأيتام والأطفال الإفطار ويكرم حفظة القرآن.. صور

تكثيف جهود توزيع اللحوم للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

 

ثمن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دور الفرق الكشفية فى العمل التطوعي لخدمة المجتمع من خلال مراكز الشباب، مؤكداً أن الأنشطة الكشفية تسهم فى تأهيل الكوادر الشبابية وتأسيس بنية معرفية و تثقيفية متنوعة لخلق جيل واع لديه انتماء لوطنه، تعلى من قيم التطوع والخدمة العامة وتبادل الخبرات وصقل مهارات القيادة و العمل بروح الفريق.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى مشاركة أعضاء فرق الجوالة والجوالات  بالمهرجان، وعدد من أعضاء مراكز الشباب من محبي الحركة الكشفية، وتضمن المهرجان إقامة معسكر كشفي كامل، المسابقات " الكشفية، العلمية، الثقافية الفنية، الرياضية، الدينية، الطهي الخلوي، مشروع خدمة عامة و توزيع التمر على الصائمين بالطريق وانتهى المهرجان  بتكريم أعضاء الفرق الكشفية.

انطلقت فعاليات المهرجان الكشفي، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب وعلاء جادالله مدير شباب بلطيم  عبدالفتاح الوكيل منسق الجوالة والجوالات و مصطفى الخطيب منسق الجوالة والجوالات ومحمود الجزائرلي، قائد المهرجان.

الكوادر الشبابية كفر الشيخ الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة محافظ كفر الشيخ أشرف صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي: مفاجأة جديدة حول تسديد غرامة كهربا للزمالك

تحذير عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

عضة كلب أم خطأ طبي.. تفاصيل مثيرة تكشفها النيابة بشأن وفاة مدير بنك

صدمة.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه أحمد عبدالقادر

السوق السوداء تنهار.. والدولار يتراجع أمام الجنيه|تفاصيل

مشهد من النهاية.. تفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن وفاة ضحية الكلب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: عرض رسمي من سيسكا موسكو لضم نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يشارك الأيتام والأطفال الإفطار ويكرم حفظة القرآن.. صور

تكثيف جهود توزيع اللحوم للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

ضبط 450 كيلو أسماك غير صالحة في حملات تموينية بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: توزيع 25 ألف و400 شنطة رمضانية على الأسر المستحقة

مجلس أمناء كفرالشيخ يطالب بضوابط جديدة لانتداب المراقبين بامتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة ربة منزل ونجلها بكفر الشيخ لمفتي الجمهورية

رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ يتابع إزالة التعديات بقرية الحمرواي.. صور

محافظ كفر الشيخ يناقش عددا من شكاوى المواطنين.. صور

ترشيحاتنا

وداعا لـ الأخضر.. روسيا تستبدل الدولار بـ اليوان الصيني

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالموافقة على السعة الكاملة للإستاد بمواجهة الرجاء

متى صلاة القيام ؟ عدد ركعاتها وكيفية أدائها

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 12 أبريل 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توفر مساحة تخزين.. Google تطلق ميزة الأرشفة التلقائية للتطبيقات مع نظام أندرويد

خد الجاكت معاك.. الأرصاد تحذر المصريين من عودة الشتاء غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشتاء رجع.. كيف تحمي نفسك من أضرار الأمطار

أصغر من الريموت.. شاهد أقصر كلبة في العالم

أبرز إطلالات متسابقة ذا فويس كيدز قبل ارتداء الحجاب.. صور

كيف تحمى نفسك من أضرار الفسيخ والرنجة؟ ..طبيب يوضح

فيديو

والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ