ولي العهد السعودي يبحث مع سوليفان جهود إنهاء الحرب في اليمن

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء.

وأوضح البيت الأبيض أن سوليفان والأمير محمد ناقشا الأوضاع العالمية والإقليمية والجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب في اليمن.

وكان سفير السعودية لدى اليمن محمد آل الجابر، أجرى الاثنين زيارة إلى العاصمة اليمنية صنعاء لبحث تثبيت هدنة إطلاق النار بين الحكومة ومليشيات الحوثي، وسبل الحوار بين اليمنيين للوصول إلى حل سياسي.

وأوضح الجابر في سلسلة تغريدات عبر تويتر: "استمرارًا لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".

ولفت: "وقفت المملكة حكومة وشعبًا منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية ، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011 لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق".