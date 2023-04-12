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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك مستهل الأربعاء

دولار أمريكي - صورة
دولار أمريكي - صورة أرشيفية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 12-4-2023، في جميع البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيها للبيع.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم في البنوك ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها سعر الذهب أيضا إلى جانب أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الدولار اليوم


سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه حوالي 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية.

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سعر الدولار في البنك التجاري الدولي


وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في معظم بنوك القطاع الخاص والتي من بينها " التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، الإسكندرية

 

أعلى سعر للدولار 


وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مصرف ابوظبي الاسلامي حوالي 30.9 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع.


وجاء ثاني أعلي سعر دولار امام الجنيه نحو 30.88 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في  ميد بنك.

أسعار الدولار اليوم 

 

وفي بنوك:" الأهلي المتحد، المشرق، بلوم، العقاري المصري العربي،كريدي أجريكول، فيصل الاسلامي" سجل سعر صرف الدولار اليوم 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع

ارتفاع التضخم

وأعلن  البنك المركزي المصري، تراجع معدلات التضخم الشهري إلى 2.5% بنهاية مارس الماضي؛ بعد أن كانت 8.1% بنهاية فبراير السابق، وبمعدلات غير مسبوقة بلغت 5.6% .

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إن  معدلات التضخم هبطت بمعدل 0.6% بالمقارنة بما كانت عليه معدل التضخم الشهري في مارس 2022.

وهوى التضخم، وفقا لبيانات البنك المركزي، على أساس سنوي إلى 39.5% بعد أن سجل 40.3% بنهاية فبراي الماضي بمعدل طفيف لم يجاوز الـ0.8%.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن صباح اليوم، الإثنين، وصول معدل التضخم الشهري إلي 2.7% في مارس 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 6.5% في فبراير 2023.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مارس 2023 مقابل 31.9% في فبراير. 

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