المبعوث الأمريكي لليمن يتوجه إلى الخليج لتأمين اتفاق جديد بشأن عملية سلام

بدأ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، زيارة إلى الخليج؛ لدعم الجهود الجارية لتأمين اتفاق جديد بشأن عملية سلام شاملة.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان اليوم الأربعاء - أنه بعد أكثر من عام من الجهود الدبلوماسية المكثفة للولايات المتحدة والأمم المتحدة والدعم من الشركاء الإقليميين مثل السعودية وسلطنة عمان، يشهد اليمن فرصة غير مسبوقة للسلام.



وأضافت الوزارة أن الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي بدأت في أبريل 2022، أرست الأساس لتجديد جهود السلام، مع تقديم فوائد ملموسة للشعب اليمني.



وتابعت أنه يمكن للأطراف اليمنية فقط تحقيق سلام دائم ورسم مستقبل أكثر إشراقا لبلدهم، وهذا هو سبب الحاجة الماسة إلى عملية سياسية يمنية-يمنية.

وخلال زيارته، سيلتقي المبعوث الخاص ليندركينج مع شركاء يمنيين وسعوديين ودوليين؛ لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة، مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين.

