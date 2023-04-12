تحذير لـ سكان 13 محافظة من ذروة عدم الاستقرار الطقس اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد في هذه الأيام تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على قناة صدي البلد، أن الأمطار وصلت لـ السيول بـ سيناء، والأمطار تختلف من محافظة لـ آخري، وأن البلاد تتأثر بـ منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأشارت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتعرض لـ كتل هوائية، وهناك انخفاض مستمر ليوم الخميس، وذرة الانخفاض اليوم الأربعاء.

ولفتت إلى أن البلاد عادت لـ الأجواء الشتوية، وأن الأمطار على محافظات :" الإسكندرية و مطروح، وكفر الشيخ، و البحيرة، و الدقهلية و دمياط و بور سعيد و المنوفية و الغربية و الشرقية و الإسماعيلية و القاهرة و الجيزة".

وأشارت إلى أن الأمطار رعدية ويتساقط معها حبات الثلج، وأن أمطار القاهرة و الجيزة ستكون متوسطة، و يصحبها رعد.

وكما قد حذرت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، جميع المواطنين من تصوير البرق والرعد، بالموبايل أو الكاميرا، أو ملامسة أى أشياء معدنية، موضحة أن البرق و الرعد عبارة عن تفريغ لـ شحنات كهربائية، ويلتقى الموجب بالسالب فيظهر ما يظهر بالسماء من صوت وتفريغ لـ الشحنات التى تظهر بلون مضيء.

الوفاة في الحال

وكشفت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن الشخص من الممكن أن يتعرض للوفاة في الحال، بسبب التصوير، أو ملامسة أشياء معدنية.

ولفتت إلى أن الشرارة عندما تصل لـ الموبايل، يتوفى المصور فى لحظة، ولذلك نطالب المواطنين بتوخى الحذر.