عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: محطة حاويات تحيا مصر تستقبل 28 سفينة منذ بدء تشغيلها

جولة وزير النقل اليوم
جولة وزير النقل اليوم

تفقد كامل الوزير وزير النقل المشروعات الجاري تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة حيث بدأت الجولة بتفقد الوزير يرافقه كل من اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية  مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة. 

 

وذكرت وزارة النقل في بيان، إنه قد سبق وتم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم المحطة بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية وتحالف (هاتشيسون- COSCO - CMA- MSC) والذي يأتي  في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط .


وتفقد الوزير، مشروعي الحاجزين الغربي والشمالي ضمن خطة إنشاء خمسة حواجز أمواج  جديدة في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير وحيث يصل طول الحاجز الشمالي إلى 2185 م و طول الحاجز الغربي 1380 م كما تم متابعة مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه وحيث يتم إنشاء رصيف بطول 1150 متر وعمق 15 م  وظهير خلفى 300 ألف م2 وقادر على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240 م ومن المخطط أن يضيف طاقة إستيعابية تقديرية من 6-7  مليون طن إضافة / السنة وتفقد الفريق مهندس وزير النقل مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدان تقريبا بقيمة تقريبية مليار جنيه والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الأسكندرية.

 

وفي ميناء الإسكندرية قام وزير النقل بزيارة  كباري هويس المالح والتي تم الانتهاء منها  بهدف تدعيم قدرات النقل النهري بالميناء حيث تم زيادة إرتفاع الكوبري بما يسمح بمرور بارجات بطول 100 م  محملة بحاويات بإرتفاع عدد 2 حاوية بدلا من واحدة وكذا زيادة سهولة الحركة المرورية البرية والسكة الحديد من خلال إنشاء عدد 2 كوبري سيارات علوي يسمح يالمرور في الإتجاهين و  عدد 1 كوبري  متحرك سكة حديد يسمح بالمرور في الإتجاهين وشاهد الوزير عملية  تشغيل وفتح وغلق كوبري السكة الحديد بكباري الهاويس والربط مع الصوامع كما تفقد الوزير ارصفة 4.5 والتي يتم تنفيذهما ضمن  خطة وزارة النقل لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل و هي. ارصفة بطول ٤٠٠ متر. و غاطس٤.٥ متر و مساحة خلفية ٨٠ الف م٢ صالحة لتداول كافة انواع البضائع المنقولة. نهريا .


وفي  محطة تحيا مصر  متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الأسكندرية تابع الوزير اعمال التشغيل التجريبى التجاري للمحطة وحيث يتوالى استقبال المحطة للسفن المختلفة ( 28 سفينة حتى الان منذ بدء التشغيل التجريبي للمحطة في فبراير الماضي) والتي كان آخرها استقبال المحطة منذ عدة ايام  قليلة  السفينة  (  Ever Logic ( التابعة للخط الملاحي Evergreen وذلك على رصيف المحطة الشمالى و التي تبحر تحت علم (تايوان) والمحملة بعدد (1201) حاوية ، وحيث تمت عملية تفريغ الحاويات من السفينة لرصيف المحطة من خلال طاقم عمل المحطة بكل من إدارتي التشغيل و الصيانة و طاقم العمل الخاص بتجهيز اوناش الساحة لتفريغ الحاويات باستخدام اوناش الرصيف الجديدة و من ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول ، و كذلك عمليه تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات الى أماكن التخزين باستخدام اوناش الساحة الكهربائية ، وكافة هذه العمليات تتم تحت اشراف و تنفيذ اطقم محطة تحيا مصر الجديد الذى تم تعيينه وفقا لأعلى معاييرالأختيار و تدريبه على اعلى مستوى، لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وتحقيق أفضل المعدلات العالمية في الأداء  وحيث يأتي استقبال السفينة ( Ever logic ) على رصيف المحطة نتيجة للاجتماع السابق مع الخط الملاحى ( EVERGREEN ) يوم 13 مارس بمقر المجموعة المصرية للمحطات بميناء الأسكندرية والذى تم التجهيز لة ضمن الخطة التسويقية للمحطة، و فيه تم توقيع اتفاقية التعريفة مع  Evergreen لبدأ استقبال السفن التابعة له على رصيف محطة تحيا مصر، وبالتعاون المثمر مع الخط الملاحي (Evergreen) سيساهم ذلك في تحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات وبالتالي زياده معدلات الإيرادات ، الاستغلال الامثل لرصيف المحطة و المعدات ذو الكفاءة العالية مما يساهم فى جذب المزيد من الخطوط الملاحية العملاقة .


كما اطلع وزير النقل من اللواء بحرى  عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات  على الجهود  التسويقية للشركة   للتعاقد مع اكبر الخطوط الملاحية بالإضافة الى الخطوط الأخرى الجاري التفاوض معها للاستغلال الأمثل لأرصفة المحطة و معداتها الحديثة ذات الكفاءة العالية ، حيث اكد رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض على النتائج الأولية الملموسة منذ بدأ التشغيل التجريبي للمحطة من حيث بدء دخول ميناء الاسكندرية كأحد محطات الترانزيت فى المستقبل لتحقيق غرض وزارة النقل بجعل مصر مركزا للتجارة واللوجستيات و جذب خدمات جديدة الى الموانئ المصرية نظرا لتوفر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم  تتوفر من قبل واكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن   محطة  تحيا مصر  تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة  فى مجال النقل البحري ،والتي تم تنفيذها ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات، ووضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي حديث يراعى المتطلبات البيئية والتنمية المستدامة تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030. مضيفا انها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية مضيفا أنه من المنتظر ان تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95% و الذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة.  هذا و تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات) ، و قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت ، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً


وفي تصريحات صحفية على هامش جولته أكد وزير النقل، على الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التى تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط الملاحة البحرية العالمية مضيفا  أن الدولة تعكف على تحويل الموانىء المصرية  إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط ، مضيفا ان  أربعة من أكبر خمس  خطوط ملاحة عالمية تعمل في الموانى المصرية وهي ميرسك وهاتشيسون وCMA وهاباج لويد مشيرا  الى الاهتمام الكبير بالتعاون مع القطاع الخاص الدولي والمصري في المشروعات الوطنية الكبرى، وجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ.

IMG-20230412-WA0016
IMG-20230412-WA0016
IMG-20230412-WA0017
IMG-20230412-WA0017
IMG-20230412-WA0010
IMG-20230412-WA0010
IMG-20230412-WA0012
IMG-20230412-WA0012
IMG-20230412-WA0011
IMG-20230412-WA0011
IMG-20230412-WA0013
IMG-20230412-WA0013
IMG-20230412-WA0014
IMG-20230412-WA0014
IMG-20230412-WA0015
IMG-20230412-WA0015
IMG-20230412-WA0009
IMG-20230412-WA0009
IMG-20230412-WA0008
IMG-20230412-WA0008
IMG-20230412-WA0007
IMG-20230412-WA0007
IMG-20230412-WA0006
IMG-20230412-WA0006
IMG-20230412-WA0001
IMG-20230412-WA0001
IMG-20230412-WA0005
IMG-20230412-WA0005
IMG-20230412-WA0003
IMG-20230412-WA0003
IMG-20230412-WA0002
IMG-20230412-WA0002

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

إمام عاشور وقع خلاص | صدمة لجمهور الزمالك.. وهذا موعد انتقاله للأهلي

ريهام عبدالغفور تطلق سهامها: معنديش مشكلة في أدوار الإغراء.. برفض الشغل مع ابني.. ونور الشريف شافني فاشلة

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. مصدر مسؤول يكشف عنها

بسبب غرامة الزمالك.. تعليق ورسالة غامضة من كهربا| شاهد

بعد وفاة مدير بنك.. واقعة جديدة لكلب يعقر محاسبا وشقيقته في الجيزة

تذبذب قوي في سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

2800 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

ترشيحاتنا

بعد موافقة النواب.. رسوم 10 آلاف دولار للحصول على الجنسية المصرية

الدولار يصعد بقوة.. توقعات بتحرك الأخضر بعد صدور بيانات التضخم ونتائج الفيدرالي

الهلال الأحمر يواصل مبادراته خلال شهر رمضان بمساهمات متبرعين ومتطوعين

بيان عاجل من الكرملين بشأن تورط حلف الناتو في حرب أوكرانيا

الحكومة توافق على حافز إضافي لتوريد القمح ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه

رئيس الوزراء: سرعة استلام الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية لوحداتهم في بدر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أطعمة صيفية تنسف دهون البطن ولن تصاب بها بعد الآن.. تفاصيل

أول حالة وفاة بسبب إنفلونزا الطيور.. أعراض صادمة للفيروس

شاهد.. لحظة سقوط ناطحة سحاب على المارة

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

فيديو

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

اختفاء مليار شخص في هذا الموعد | تفاصيل دراسة صادمة .. شاهد

والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ