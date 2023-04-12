وزير النقل: محطة حاويات تحيا مصر تستقبل 28 سفينة منذ بدء تشغيلها

تفقد كامل الوزير وزير النقل المشروعات الجاري تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة حيث بدأت الجولة بتفقد الوزير يرافقه كل من اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة.

وذكرت وزارة النقل في بيان، إنه قد سبق وتم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم المحطة بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية وتحالف (هاتشيسون- COSCO - CMA- MSC) والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط .



وتفقد الوزير، مشروعي الحاجزين الغربي والشمالي ضمن خطة إنشاء خمسة حواجز أمواج جديدة في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير وحيث يصل طول الحاجز الشمالي إلى 2185 م و طول الحاجز الغربي 1380 م كما تم متابعة مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه وحيث يتم إنشاء رصيف بطول 1150 متر وعمق 15 م وظهير خلفى 300 ألف م2 وقادر على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240 م ومن المخطط أن يضيف طاقة إستيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن إضافة / السنة وتفقد الفريق مهندس وزير النقل مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدان تقريبا بقيمة تقريبية مليار جنيه والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الأسكندرية.

وفي ميناء الإسكندرية قام وزير النقل بزيارة كباري هويس المالح والتي تم الانتهاء منها بهدف تدعيم قدرات النقل النهري بالميناء حيث تم زيادة إرتفاع الكوبري بما يسمح بمرور بارجات بطول 100 م محملة بحاويات بإرتفاع عدد 2 حاوية بدلا من واحدة وكذا زيادة سهولة الحركة المرورية البرية والسكة الحديد من خلال إنشاء عدد 2 كوبري سيارات علوي يسمح يالمرور في الإتجاهين و عدد 1 كوبري متحرك سكة حديد يسمح بالمرور في الإتجاهين وشاهد الوزير عملية تشغيل وفتح وغلق كوبري السكة الحديد بكباري الهاويس والربط مع الصوامع كما تفقد الوزير ارصفة 4.5 والتي يتم تنفيذهما ضمن خطة وزارة النقل لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل و هي. ارصفة بطول ٤٠٠ متر. و غاطس٤.٥ متر و مساحة خلفية ٨٠ الف م٢ صالحة لتداول كافة انواع البضائع المنقولة. نهريا .



وفي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الأسكندرية تابع الوزير اعمال التشغيل التجريبى التجاري للمحطة وحيث يتوالى استقبال المحطة للسفن المختلفة ( 28 سفينة حتى الان منذ بدء التشغيل التجريبي للمحطة في فبراير الماضي) والتي كان آخرها استقبال المحطة منذ عدة ايام قليلة السفينة ( Ever Logic ( التابعة للخط الملاحي Evergreen وذلك على رصيف المحطة الشمالى و التي تبحر تحت علم (تايوان) والمحملة بعدد (1201) حاوية ، وحيث تمت عملية تفريغ الحاويات من السفينة لرصيف المحطة من خلال طاقم عمل المحطة بكل من إدارتي التشغيل و الصيانة و طاقم العمل الخاص بتجهيز اوناش الساحة لتفريغ الحاويات باستخدام اوناش الرصيف الجديدة و من ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول ، و كذلك عمليه تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات الى أماكن التخزين باستخدام اوناش الساحة الكهربائية ، وكافة هذه العمليات تتم تحت اشراف و تنفيذ اطقم محطة تحيا مصر الجديد الذى تم تعيينه وفقا لأعلى معاييرالأختيار و تدريبه على اعلى مستوى، لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وتحقيق أفضل المعدلات العالمية في الأداء وحيث يأتي استقبال السفينة ( Ever logic ) على رصيف المحطة نتيجة للاجتماع السابق مع الخط الملاحى ( EVERGREEN ) يوم 13 مارس بمقر المجموعة المصرية للمحطات بميناء الأسكندرية والذى تم التجهيز لة ضمن الخطة التسويقية للمحطة، و فيه تم توقيع اتفاقية التعريفة مع Evergreen لبدأ استقبال السفن التابعة له على رصيف محطة تحيا مصر، وبالتعاون المثمر مع الخط الملاحي (Evergreen) سيساهم ذلك في تحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات وبالتالي زياده معدلات الإيرادات ، الاستغلال الامثل لرصيف المحطة و المعدات ذو الكفاءة العالية مما يساهم فى جذب المزيد من الخطوط الملاحية العملاقة .



كما اطلع وزير النقل من اللواء بحرى عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات على الجهود التسويقية للشركة للتعاقد مع اكبر الخطوط الملاحية بالإضافة الى الخطوط الأخرى الجاري التفاوض معها للاستغلال الأمثل لأرصفة المحطة و معداتها الحديثة ذات الكفاءة العالية ، حيث اكد رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض على النتائج الأولية الملموسة منذ بدأ التشغيل التجريبي للمحطة من حيث بدء دخول ميناء الاسكندرية كأحد محطات الترانزيت فى المستقبل لتحقيق غرض وزارة النقل بجعل مصر مركزا للتجارة واللوجستيات و جذب خدمات جديدة الى الموانئ المصرية نظرا لتوفر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل واكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن محطة تحيا مصر تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري ،والتي تم تنفيذها ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات، ووضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي حديث يراعى المتطلبات البيئية والتنمية المستدامة تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030. مضيفا انها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية مضيفا أنه من المنتظر ان تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95% و الذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة. هذا و تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات) ، و قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت ، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً



وفي تصريحات صحفية على هامش جولته أكد وزير النقل، على الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التى تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط الملاحة البحرية العالمية مضيفا أن الدولة تعكف على تحويل الموانىء المصرية إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط ، مضيفا ان أربعة من أكبر خمس خطوط ملاحة عالمية تعمل في الموانى المصرية وهي ميرسك وهاتشيسون وCMA وهاباج لويد مشيرا الى الاهتمام الكبير بالتعاون مع القطاع الخاص الدولي والمصري في المشروعات الوطنية الكبرى، وجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ.

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