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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

صدى البلد

   واصل سعر صرف الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري في تعاملات، اليوم الأربعاء/د، في البنوك العاملة بمصر.


وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في بنكي (التجاري الدولي) و(المصري الخليجي) 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت العملة الأوروبية (اليورو) ارتفاعا ما بين (4-15) قرشا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 33.55 جنيه للشراء و33.74 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.66 جنيه للشراء و33.86 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 33.66 جنيه للشراء و33.78 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني استقرارا في الشراء، وارتفاعًا في البيع بقيمة 7 قروش.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 38.15 جنيه للشراء و38.39 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.32 جنيه للشراء و38.52 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 38.35 جنيه للشراء و38.47 جنيه للبيع.


وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 99.75 جنيه للشراء و100.70 جنيه للبيع وفقا للبنك الأهلي .
 

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