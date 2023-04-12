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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الهلال الأحمر يواصل مبادراته خلال شهر رمضان بمساهمات متبرعين ومتطوعين

صدى البلد

 مع بدء بزوغ هلال شهر رمضان المبارك عام 2023 ، اكتمل بزوغ الهلال الأحمر المصري ناشرًا إنسانيته – بتبرعات المساهمين - في ربوع الدولة المصرية بكافة أنحائها كما هو العادة في تلك الأوقات والمناسبات.

كانت أولى تلك التدخلات "حملة دفا" التي تولى الهلال الأحمر المصري فيها توزيع أكثر من 3000 بطانية في أكثر من 20 محافظة من محافظات الجمهورية.

وصاحب تلك الحملة مبادرة "إطعام " والتي شهدت هذا العام تغيرا نوعيًّا في خدمات الهلال الأحمر المصري المقدمة للشعب المصري وتم تنفيذ ذلك على عدة مستويات.

الأول: حملة "إمداد "، حيث تم من خلالها توزيع أكثر من 4000 سلة غذائية مكتملة المكونات على أكثر من 20 محافظة من محافظات الجمهورية تم توزيعها عن طريق متطوعي الهلال الأحمر المصري بالقاهرة والمحافظات.

الثاني: مبادة "كسر الصيام " حيث يهدف الهلال الأحمر المصري منها إلى مساعدة جميع فئات الشعب المصري المتأخرين عن إدراك الفطار في تناول وجبة خفيفة تمكنهم من الاستمرار حتى أقرب مكان متجهين إليه.

وتم عبر هذه المبادة توزيع أكثر من "270000" وجبة خفيفة تشمل زجاجة مياه معدنية وعلبة صغيرة بسكوت بالتمر، وقد انتشر أكثر من" 1000 متطوع" من متطوعي الهلال الأحمر المصري في ربوع الدولة المصرية لتعميم هذه المبادرة في أكثر من "24 محافظة" ومساعدة أكبر عدد ممكن من المارة.

كما حققت هذه المبادة بعدا يضمن سلامة قائدي السيارات، حيث حرص متطوعو الهلال الأحمر على نشر شعار "هدئ السرعة تصل آمنا".

الثالث: مبادة " مطبخ الخير "، حيث تولت بعض فروع الهلال الأحمر المصري في العديد من المحافظات تقديم وجبات غذائية ساخنة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، ويتولى الفرع إيصال تلك الوجبات عبر متطوعيه من خلال قاعدة بيانات متوفرة في الفرع بالحالات الأكثر احتياجا.

وتأتي هذه المعونات والمبادرات المقدمة من الشعب المصري بكافة أطيافه – وتحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي – استمرارا لجهود الهلال الأحمر المصري الإنسانية في الداخل والخارج، والتي كان آخرها المبادرة بإرسال التبرعات العينية والدعم اللوجستي فور وقوع أزمة الزلازل السورية التركية الأخيرة؛ إعلانًا عن مساندة الشعب المصري للشعبين.

ويستمر الهلال الأحمر المصري في تلقي التبرعات التي يدعم من خلالها تلك المبادرات والتدخلات بمقر الجمعية الكائن امتداد شارع عبدالرازق السنهوري – مكرم عبيد - مدينة نصر، أو التبرع عبر الحساب المخصص في بنكي القاهرة أو البنك التجاري الدولي CIB برقم (91111) أو عبر البنك العربي الأفريقي تحت رقم (702379)، ويمكن إرسال رسالة نصية من أي موبايل على رقم (9770) ، كما يمكن الاتصال على رقم (01150002790) وإرسال مندوب الهلال الأحمر المصري في أي نطاق داخل جمهورية مصر العربية.

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