محافظ دمياط تزور كنيسة العذراء مريم لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، كنيسة العذراء مريم لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقبالها الانبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى والقمص مرقص محروس راعى الكنيسة.

جاءت الزيارة بحضور اللواء حسام توفيق مساعد وزير الداخلية _ مدير أمن دمياط وإسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والعميد محمد طارق رئيس فرع الأمن القومى واللواء محمد عنان مدير إدارة البحث الجنائي والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف.

واعربت المحافظ عن أصدق التهانى الى قداسة البابا تواضرس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بهذه المناسبة المجيدة كما هنأت أبناء المحافظة بمناسبة حلول الأعياد، معربة عن سعادتها بالمشاركة فى تلك الاحتفالات، مشيرة إلى أن تلك الفترة تشهد مناسبات دينية عظيمة تتزامن مع بعضها ، وتعكس جميعها تكاتف وتلاحم أبناء مصر الذى تربطه روابط واواصر أخوة متينة منذ قدم العصور ..

وأضافت " المحافظ " أن هذه المناسبات تبرز الروح الطيبة لأبناء الوطن، كما اختتمت حديثها بالدعاء إلى الله أن يحفظ مصر وشعبها ويديم على وطننا الغالى دوام الرفعة والرخاء والامن والأمان تحت القيادةالحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية..



ونقل الانبا ماركوس تحيات قداسة البابا تواضرس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى أبناء المحافظة، وتهنئة قداسته بمناسبة عيدى القيامة المجيد والفطر المبارك ، كما أشار إلى ان تلاقى الاعياد يؤكد اننا جميعاً شعب واحد ، مؤكدًا أن الاديان السماوية تدعو إلى السلام ، داعيا الجميع بالدعاء دوماً بأن يعم السلام أرجاء العالم.

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