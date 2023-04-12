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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيارة وفد سفراء أمريكا اللاتينية لمؤسسة مجدى يعقوب ومصنع كيما

زيارة وفد سفراء دول
زيارة وفد سفراء دول أمريكا اللاتينية لمؤسسة مجدى يعقوب

واصل أعضاء الوفد الدبلوماسى زيارتهم الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية المقامة على أرض محافظة أسوان .

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح زيارة الوفد لمركز الدكتور مجدى يعقوب لأبحاث وجراحات القلب ، وأيضاً مصانع كيما للأسمدة ، بجانب الإستمتاع بعرض الصوت والضوء بمعابد فيله حيث يضم الوفد 11 سفيراً من دول أمريكا اللاتينية وهى جواتيمالا وبنما وفنزويلا وكولومبيا وكندا وتشيلى وبيرو والأرجنين والأكوادور وكوبا والباراجواى.

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وفد دبلوماسى 

وذلك بمرافقة السفير حازم فهمى مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية .

وأكد اللواء أشرف عطية بأن أسوان تمتلك العديد من المشروعات العملاقة التى تم وجارى تنفيذها فى كافة القطاعات الخدمية ، وهو الذى يأتى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى تنفيذ المشروعات الاقتصادية والإستثمارية والسياحية ، والتى تساهم فى تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة للمواطنين .

هذا وقد إستمع مجموعة السفراء ومرافقيهم لشرح تفصيلى عن مركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب من الدكتور محمد زكريا مدير المركز حيث يعتبر مركز السير مجدى يعقوب من أبرز مقاصد السياحة العلاجية والذى شهد منذ عام 2009 العديد من مراحل التوسع والتطوير حيث أنه مكون من أربع أدوار تضم 100 سرير موزعة على عدة أقسام .

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سفراء الدول الأمريكية

وعقب ذلك قام وفد مجموعة سفراء الدول الأمريكية بزيارة ميدانية لمصنع كيما 2 ، والذى قام الرئيس السيسى بإفتتاحه أثناء فعاليات " أسبوع الصعيد " فى ديسمبر عام 2021 حيث إستمع الوفد الدبلوماسى لشرح تفصيلى عن مصنع كيما من المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، وأيضاً المهندس عبد المجيد حجازى العضو المنتدب لشركة كيما .

حيث ينتج مصنع كيما 2 الجديد حالياً 1320 طن أمونيا يومياً ، وأيضاً 1730 طن من خام اليوريا يومياً حيث يصدر 45 % من الإنتاج للأسواق الأوربية والأسيوية والإفريقية عبر الموانئ البحرية والبرية ، بجانب 55 % للأسواق المحلية  .

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهات المعنية بتوفير جميع التسهيلات لأعضاء الوفد الدبلوماسى خلال زيارتهم لمشروع الطاقة الشمسية ببنبان.

 

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