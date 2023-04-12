حمدي النقاز يرحل عن الإسماعيلي بنهاية الموسم

استقر مسئولو النادى الإسماعيلي على رحيل التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد نهاية الموسم الكروي الحالي.

ويرى مسئولو الإسماعيلي أن حمدي النقاز فشل في إثبات جدارته داخل النادي في ظل خروجه التام من حسابات الجهاز الفني للفريق وعدم مشاركته في المباريات.

كانت لجنة التعاقدات بالإسماعيلي اتفقت مع عبد القادر كوليبالى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى على فسخ التعاقد بالتراضي.

وحضر الجلسة كل من : ابراهيم نصر رئيس لجنة التعاقدات الذى قام بالتنسيق مع إدارة شئون اللاعبين برئاسة الكابتن اشرف عبدالكريم والإدارة القانونيه برئاسة المستشار أدهم حميده ، وأتمت الإدارة القانونيه و التعاقدات و شئون اللاعبين إجراءات فسخ التعاقد بالتراضي بحصول اللاعب على 10 الاف دولار .

جدير بالذكر أن عقد اللاعب كان بقيمة 740 الف دولار بما يعادل نحو 25 مليون جنيه مليون جنيه، شارك اللاعب لمدة 12 دقيقة فقط وكان ذلك في مباراة الإسماعيلي و غزل المحلة عندما شارك بديلا لأحمد مدبولي في الدقيقة 78 .

وبذلك يكون مجلس الاسماعيلي قد وفر نحو 730 ألف دولار كان سيتحملها حالة استمرار اللاعب ، ويأتي ذلك فى إطار سياسة مجلس ادارة النادى لتصحيح الأوضاع داخل النادى و التي تسببت فى تحمل خزينة النادى أعباء مالية ضخمة دون تحقيق أي استفاده فنية وفى ظل الازمة المالية الطاحنة التى يعانى منها النادى.