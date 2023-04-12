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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صلاة عيد الفطر.. الأوقاف تزف بشرى سارة في العشر الأواخر من رمضان

صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر

كشفت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم، عن بشرى سارة بخصوص إقامة صلاة عيد الفطر المبارك هذا العام، مؤكدة أنها ستقام في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة والساحات وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها.

صلاة عيد الفطر 

وصرح الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، بأن صلاة العيد سيتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة.

أما الساحات العامة فتكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد .

التهنئة بعيد الفطر والقيامة

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة، مؤكدًا أن المصريين نسيج واحد، وعلى قلب رجل واحد، فمصر أنموذج عظيم لدولة المواطنة المتكافئة، والوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، ووحدة المصريين أحد أهم أسرار قوتهم، وهو ما رسخته الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، وفدا رفيع المستوى من قيادات الكنيسة والطائفة الإنجيلية برئاسة القس الدكتور أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وأعرب شيخ الأزهر، عن سعادته بهذا اللقاء الذي يتجدد كل عام وتتجدد معه أواصر الأخوة والمحبة والمودة، ويعكس عمق العلاقات الإنسانية والأخوية بين المصريين؛ مسلمين ومسيحيين، ونتناقش فيه ونتبادل الروئ حول كل المجريات والأحداث، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تعكس احتراما متبادلا وأنموذجا للتعايش بين أتباع الديانات.

وأكد شيخ الأزهر أن الإسلام جاء لترسيخ حق المساواة الكامل، والقضاء على كل أشكال الطبقية والتمييز العنصري التي تفشت في المجتمعات في ذلك الوقت، فكان الإسلام أول من نادى بأن الناس سواسية كأسنان المشط، وجفف منابع العبودية، وعالج مسألة الرق بأشكال متعددة منها: أنه جعل أحد المكفرات عن الذنوب هي عتق رقبة، في رسالة واضحة إلى مبدأ المساواة الذي نصت عليه هذه الشريعة السمحاء من أجل مصلحة الإنسان.

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