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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في أول زيارة رسمية منذ 2011..

وسائل إعلام سعودية تكشف سبب زيارة المقداد الي المملكة

جانب من وصول المقداد
جانب من وصول المقداد الي جدة

رحب نائب وزير الخارجية السعودي ، المهندس وليد الخريجي،  بوزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد ، الذي يزور المملكة في إطار دعوة من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان. 

وتهدف الزيارة - بحسب وسائل إعلام سعودية- الي عقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها. 

فيما تستهدف الزيارة تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.

وكان قد وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، إلى مدينة جدّة، في أول زيارة رسمية إلى السعودية منذ انقطاع العلاقات بين الدولتين عند بداية النزاع في سوريا عام 2011.


وتسبق زيارة المقداد اجتماعاً لدول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الأردن ومصر والعراق الجمعة في جدّة للبحث في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها منذ العام 2012.​

رد عاجل من الخارجية السعودية بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

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