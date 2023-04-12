عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مرات نعيم.. معلومات عن دعاء حكم شقيقة جعفر العمدة| صور

محمد رمضان ودعاء
محمد رمضان ودعاء حكم

أعربت الفنانة الشابة دعاء حكم عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الساحق الذى يحققه مسلسل “جعفر العمدة” الذى تشارك فى بطولته، ويعرض خلال شهر رمضان الجارى، مشيرة إلى أنها تلقت ردود أفعال مميزة عن شخصية صباح، شقيقة جعفر العمدة، التى تجسدها خلال أحداث العمل، حيث تظهر متزوجة من ابن خالها نعيم (عصام السقا) وتعيش في الحارة بجانب عائلتها.



وأكدت دعاء حكم، فى تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، أنها كانت تتوقع النجاح الجماهيرى الذى يحققه العمل سواء فى الشارع أو على السوشيال ميديا بسبب تعاون محمد رمضان ومحمد سامى، واللذيان حققا سوياً نجاحات كبيرة فى الدراما سابقاً، لافتة إلى أنها لم تكن تتخيل أن تنجح هى بهذا الشكل قائلة: "أنا نمت وصحيت لقيت الناس كلها بتتكلم عليا ودة شيء فرحني أوي وسجدت شكرا لربنا".

وأضافت أن ترشيحها للمسلسل جاء من المخرج محمد سامى، موضحة أن شخصية صباح التي تجسدها فى العمل قريبة منها فى الحقيقة، حيث إنها هادئة طيبة وجدعة، وذلك ما قاله لها المقربون منها بأن الشخصية تشبهها فى الحقيقة، لافتة إلى أن الحلقات المقبلة ستشهد العديد من المشاهد الصعبة الخاصة بها.

دعاء حكم شاركت فى أكثر من مسلسل خلال الأعوام الماضية، حيث كانت البداية بمسلسل “نسر الصعيد” مع رمضان والذى قدمت فيه دورا صغيرا، لتشارك بعد ذلك بأدوار بارزة فى مسلسلات "ليالينا 80" بطولة إياد نصار وغادة عادل، و"الأخ الكبير" و"ضربة معلم" بطولة محمد رجب، و"ضل راجل" بطولة ياسر جلال، وحكاية "روليت" من مسلسل "في كل أسبوع حكاية" وحكاية "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب".

 

 


 
مسلسل “جعفر العمدة”

مسلسل “جعفر العمدة” يعرض يومياً في شهر رمضان بشكل حصري على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، كما يعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

 

txt

جعفر العمدة الحلقة 21.. هالة صدقي: محمد رمضان هيخرج يفرم شوقي وأمثاله

txt

أخبار الفن.. هالة صدقي تكشف أسرار الحلقات المقبلة من جعفر العمدة .. ضرب نار ينافس على الأعلى مشاهدة بعد إزاحة الكبير



مسلسل “جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدى بدر، وأحمد فهيم، وفتوح أحمد، وسلوى عثمان، وفريدة سيف النصر، وجورى بكر، وطارق النهرى، وأحمد عبد الله، وإحسان الترك، وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.


 

جعفر العمدة سلوي عثمان محمد رمضان محمد سامى السوشيال ميديا مي كساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

الدولار يصعد بقوة.. توقعات بتحرك الأخضر بعد صدور بيانات التضخم ونتائج الفيدرالي

إمام عاشور وقع خلاص | صدمة لجمهور الزمالك.. وهذا موعد انتقاله للأهلي

رجل حامل| حالة طبية نادرة تضع أردنيا فى موقف حرج

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. مصدر مسؤول يكشف عنها

تصرف غدًا.. زيادة المعاشات والمرتبات في أبريل 2023 لجميع الشرائح| اعرف التفاصيل

تصل لحد السيول.. تحذيرات عاجلة من تغير المناخ بشأن حالة الطقس

موضوعات متعلقة

صدى البلد يحتفل بنجاح جوري بكر في مسلسل جعفر العمدة.. صور

جعفر العمدة الحلقة 21.. هالة صدقي: محمد رمضان هيخرج يفرم شوقي وأمثاله

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

ترشيحاتنا

أعراض ضعف السمع .. هيئة الدواء توضح

إيطاليا تعلن الطوارئ بالشواطئ لإنقاذ الأفارقة بعد مقتل 20 ألف في 7 سنوات

في عيد ميلادها.. 10 صور آثارت ضجة ل داليا مصطفى في صيف 2022

يويفا يعلن تلقيه 3 ملفات لاستضافة بطولة الأمم الأوروبية 2028 و2032

وزير خارجية السعودية يبحث مع بيدرسون سبل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية

حالة نادرة.. تسجيل أول وفاة عالميا بإنفلونزا الطيور لامرأة بالصين|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرات نعيم.. معلومات عن دعاء حكم شقيقة جعفر العمدة| صور

أكثر من 60 ألف جنبه.. سعر غير متوقع لإطلالة الملكة رانيا

صدى البلد يحتفل بنجاح جوري بكر في مسلسل جعفر العمدة.. صور

مصادرة شاحنة خفافيش مطهية ومخبأة أسفل أسماك في ألمانيا.. أعرف السبب

فيديو

بالدليل من القرآن.. هذا موعد ليلة القدر/ فيديو جراف

بعد وفاة مدير البنك .. حادث جديد يثير ضجة بسبب عضة كلب

من النهارده مفيش إدمان.. ريما عبدالله تسخر من شيرين.. ومدير أعمالها يرد بقوة

فرض وإحنا في اختبار صعب.. جويرية حمدي تعلن ارتداء الحجاب في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ