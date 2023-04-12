مرات نعيم.. معلومات عن دعاء حكم شقيقة جعفر العمدة| صور

أعربت الفنانة الشابة دعاء حكم عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الساحق الذى يحققه مسلسل “جعفر العمدة” الذى تشارك فى بطولته، ويعرض خلال شهر رمضان الجارى، مشيرة إلى أنها تلقت ردود أفعال مميزة عن شخصية صباح، شقيقة جعفر العمدة، التى تجسدها خلال أحداث العمل، حيث تظهر متزوجة من ابن خالها نعيم (عصام السقا) وتعيش في الحارة بجانب عائلتها.





وأكدت دعاء حكم، فى تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، أنها كانت تتوقع النجاح الجماهيرى الذى يحققه العمل سواء فى الشارع أو على السوشيال ميديا بسبب تعاون محمد رمضان ومحمد سامى، واللذيان حققا سوياً نجاحات كبيرة فى الدراما سابقاً، لافتة إلى أنها لم تكن تتخيل أن تنجح هى بهذا الشكل قائلة: "أنا نمت وصحيت لقيت الناس كلها بتتكلم عليا ودة شيء فرحني أوي وسجدت شكرا لربنا".

وأضافت أن ترشيحها للمسلسل جاء من المخرج محمد سامى، موضحة أن شخصية صباح التي تجسدها فى العمل قريبة منها فى الحقيقة، حيث إنها هادئة طيبة وجدعة، وذلك ما قاله لها المقربون منها بأن الشخصية تشبهها فى الحقيقة، لافتة إلى أن الحلقات المقبلة ستشهد العديد من المشاهد الصعبة الخاصة بها.

دعاء حكم شاركت فى أكثر من مسلسل خلال الأعوام الماضية، حيث كانت البداية بمسلسل “نسر الصعيد” مع رمضان والذى قدمت فيه دورا صغيرا، لتشارك بعد ذلك بأدوار بارزة فى مسلسلات "ليالينا 80" بطولة إياد نصار وغادة عادل، و"الأخ الكبير" و"ضربة معلم" بطولة محمد رجب، و"ضل راجل" بطولة ياسر جلال، وحكاية "روليت" من مسلسل "في كل أسبوع حكاية" وحكاية "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب".





مسلسل “جعفر العمدة”

مسلسل “جعفر العمدة” يعرض يومياً في شهر رمضان بشكل حصري على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، كما يعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.





مسلسل “جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدى بدر، وأحمد فهيم، وفتوح أحمد، وسلوى عثمان، وفريدة سيف النصر، وجورى بكر، وطارق النهرى، وأحمد عبد الله، وإحسان الترك، وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



