شارك اللاعب أحمد حسن تصنيف العالم للأندية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب أحمد حسن: "الأهلي يحافظ على المركز التاسع في تصنيف أندية العالم".

وكشف المهندس عدلى القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل الصفقات الجديد بالأهلي، والتعاقد مع اللاعب جاكسون موليكا، المهاجم الكونغولي، وقال: "بلاش نتمسك بأسماء عشان بتصبح نجوم والجمهور يراها هي الحل الوحيد".

وأضاف عدلى القيعي، خلال مداخلة على الحدث اليوم، أن الأهلي يحتاج لتدعيم بعض المراكز، ونعمل ونجمع الأسماء، من أجل التعاقد من النجوم الأفضل، وفق أساليب حديثة للتعاقد ليست من مشاهدة الفيديوهات فقط.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة سيتم تحديد الأسماء، التى نسعى لـ التعاقد معها، وسيتم إعلان ذلك.