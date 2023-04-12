هطول الأمطار على فترات.. تعرف على أبرز ظواهر طقس الإسكندرية اليوم

شهدت مدينة الإسكندرية استمرارا لسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وحتى ساعات الضحى، بعدها ساد طقس مستقر بعض الشيء، وقبيل الإفطار بقليل، عادت الأمطار من جديد لكنها كانت خفيفة على مناطق متفرقة من الإسكندرية.

وتشهد محافظة الإسكندرية، على مدار الأيام الماضية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسط غيوم ورياح شديدة وسحب كثيفة على أغلب الأنحاء، وتوقعات بسقوط الأمطار، وانخفاض حاد في درجات الحرارة.

وتغطي الغيوم شوارع الإسكندرية وسط رياح محملة بالأتربة أحيانا، وسطوع أشعة الشمس على فترات متباعدة، على مدار اليوم، وأمطار خفيفة على بعض مناطق متفرقة في عروس البحر.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

يشار إلى أن أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية، هي:

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.

من جانب أخر أكد المهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار تمركز ١٥٠ سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات وتخفيض مناسيب بيارات المحطات علي مدار الساعة.