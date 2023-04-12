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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب الشيوخ: زيارة رئيس الإمارات لمصر دلالة على عمق العلاقات بين البلدين

الرئيس السيسي والأمير
الرئيس السيسي والأمير محمد بن زايد

قال محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، إن مصر والامارات تربطهما علاقات قوية واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأمير محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خير دليل فضلا عن مرور 50 سنة على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

 العلاقات المصرية الإماراتية علاقات عميقة الجذور

وأكد الرشيدي لـ “صدى البلد”، أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات عميقة الجذور ومتميزة تستند على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة وتحظى الدولتين لمكانة دولية خاصة فى ضوء ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام، ودعم جهود استقرار المنطقة.

كما أشاد عضو مجلس الشيوخ بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر، مؤكدًا أنها تعكس مدى أهمية مصر وقوتها في الشرق الأوسط، فضًلا عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وما يربطهما من مواقف واحدة تجاه الرؤى ووجهات النظر للقضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية.

ولفت النائب الي أن هذه اللقاءات التي تجمع رؤساء الدول المختلفة مع مصر تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار، وستعود بالنفع على الاقتصاد المصري بعد تنفيذ العديد من الاستثمارات الإماراتية الجديدة.

وشدد الرشيدي، على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.

وذكر النائب، أن جميع الدول العربية والعالمية تعلم دور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات.

التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الامارات العلاقات الإقتصاد المصرى المنطقة العربية مجلس الشيوخ

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