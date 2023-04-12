جميلة الحلقة 21.. ريهام حجاج حامل وتعقد صفقة مع صديقة شقيقها

أذيعت الحلقة الـ 21 من مسلسل جميلة والذي تخوض من خلاله الفنانة ريهام حجاج الماراثون الرمضاني ، حيث حملت العديد من الأحداث.

وكشفت الحلقة 21 من مسلسل جميلة عن حمل جميلة “ ريهام حجاج ” بعد ان قامت بعمل عملية الحقن المجهري ، وقد تأكدت بعد إجراء التحاليل اللازمة .

كما قامت صديقة اكرم “ نبيل عيسي ” بالذهاب الي جميلة واتفقت معها علي البعد عن شقيقها واجهاض الجنين مقابل ان تحصل علي مبلغ مليون جنيه ، كما اتفقت معها علي ان تمنحها مبلغ اخر مقابل ان تقوم بتسجيل اتفاقها مع شيري .

قصة مسلسل جميلة

تدور أحداث مسلسل جميلة فى إطار اجتماعي حول “ جميلة ” التي تعمل في النيابة الإدارية ، إلا أنها تتعرض إلى صدمة كبيرة بوفاة والدها، والذى يقوم بنقل كل ممتلكاته لها ، ويحرم والدتها واشقائها من الميراث ، وسرعان من تحاول جميلة معرفة هذا القرار ، لتكتشف العديد من الاسرار حول عائلتها ، ومنها ان والدتها على علاقة بشخص آخر ، فيما يقوم شقيقها بلعب القمار ، اما شقيقتها فتكون متفقة من قبل زوجها ، الذى يقوم عن طريق التوكيل العام الذى حررته لها بنقل كل ممتلكاتها باسمه ، ومن هنا تبدأ الصراعات بين العائلة ، خاصة مع تدخل بعض الأشخاص الذين يسعون للحصول على تلك الأموال.

قنوات عرض مسلسل جميلة

يعرض مسلسل جميلة على عدد من القنوات الفضائية ، ومنها القناة الاولي المصرية ، قناة المحور الفضائية ،مجموعة قنوات on ، مجموعة قنوات الحياة ، مجموعة قنواتcbc .

أما على المنصات فقد حصلت منصة watch it ، على حق عرض مسلسل جميلة .

مواعيد عرض مسلسل جميلة :

يعرض مسلسل جميلة عبر مجموعة قنوات cbc ، وتحديداً على قناة الدراما فى السابعة مساء.

اما مجموعة قنوات الحياة ، فيعرض على القناة المتخصصة فى الدراما فى تمام الساعة السادسة والربع .