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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جميلة الحلقة 21.. ريهام حجاج حامل وتعقد صفقة مع صديقة شقيقها

جميلة
جميلة

أذيعت الحلقة الـ 21 من مسلسل جميلة والذي تخوض من خلاله الفنانة ريهام حجاج الماراثون الرمضاني ، حيث حملت العديد من الأحداث. 

وكشفت الحلقة 21 من مسلسل جميلة عن حمل جميلة “ ريهام حجاج ” بعد ان قامت بعمل عملية الحقن المجهري ، وقد تأكدت بعد إجراء التحاليل اللازمة . 

كما قامت صديقة اكرم “ نبيل عيسي ” بالذهاب الي جميلة واتفقت معها علي البعد عن شقيقها واجهاض الجنين مقابل ان تحصل علي مبلغ مليون جنيه ، كما اتفقت معها علي ان تمنحها مبلغ اخر مقابل ان تقوم بتسجيل اتفاقها مع شيري . 

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قصة مسلسل جميلة 

تدور أحداث مسلسل جميلة فى إطار اجتماعي حول “ جميلة ” التي تعمل في النيابة الإدارية ، إلا أنها تتعرض إلى صدمة كبيرة بوفاة والدها، والذى يقوم بنقل كل ممتلكاته لها ، ويحرم والدتها واشقائها من الميراث ، وسرعان من تحاول جميلة معرفة هذا القرار ، لتكتشف العديد من الاسرار حول عائلتها ، ومنها ان والدتها على علاقة بشخص آخر ، فيما يقوم شقيقها بلعب القمار ، اما شقيقتها فتكون متفقة من قبل زوجها ، الذى يقوم عن طريق التوكيل العام الذى حررته لها بنقل كل ممتلكاتها باسمه ، ومن هنا تبدأ الصراعات بين العائلة ، خاصة مع تدخل بعض الأشخاص الذين يسعون للحصول على تلك الأموال.

قنوات عرض مسلسل جميلة 

يعرض مسلسل جميلة على عدد من القنوات الفضائية ، ومنها القناة الاولي المصرية ، قناة المحور الفضائية  ،مجموعة قنوات on  ، مجموعة قنوات  الحياة ، مجموعة قنواتcbc .

أما على المنصات فقد حصلت منصة watch it ، على حق عرض مسلسل جميلة .

مواعيد عرض مسلسل جميلة :

يعرض مسلسل جميلة عبر مجموعة قنوات cbc  ، وتحديداً على قناة الدراما فى السابعة مساء.

اما مجموعة قنوات الحياة ، فيعرض على القناة المتخصصة فى الدراما فى تمام الساعة السادسة والربع .

جميلة ريهام حجاج الفنانة ريهام حجاج القناه الأولى المصرية مسلسل جميلة

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