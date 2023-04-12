مجلس الإمارات للمستثمرين لـ صدى البلد : أنشطتنا بمصر بلغت 28 مليار دولار

قال جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة تربطهما علاقات تاريخية ووشائج أخوية أصيلة صادقة نسجت شراكة وثيقة جمعت بين البلدين.

وأكد "الجروان"، في تصريحات خاصة لـــ صدى البلد، أنه في إطار التنسيق المستمر بين الإمارات ومصر يشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين تطورا كبيرًا في كافة المجالات وتعد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية انعكاسًا قويًا لمتانة العلاقات وطموحات القيادة السياسية بين البلدين الشقيقين، وإن تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات ومصر الذي نشهده يعمل على زيادة قيمة التبادل التجاري وتحقيق المنافع الاقتصادية بين الدولتين، ويزيد الفرص الاستثمارية التي تتيح المزيد من فرص العمل، ومزيداً من حجم الطاقات الإنتاجية، وتوطين صناعات جديدة، وتلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، حيث تعكس المؤشرات الاقتصادية ذلك بوضوح، خاصة أن الاقتصادين الإماراتي والمصري يمثلان محركين رئيسيين لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط ومن أكبر الاقتصادات العربية إذ يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين 830 مليار دولار خلال سنة 2021 وهو ما يشكل ما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى عربيًا من حيث الاستثمارات في جمهورية مصر العربية وهي في تزايد متواصل فضلًا عن رغبة متواصلة من البلدين لزيادة الاستثمارات الإماراتية، حيث بلغت حجم الاستثمارات الإماراتية في جمهورية مصر العربية 20 مليار حتى نهاية 2020 وصولا لنحو 28 مليار دولار حتى بداية 2023 في قطاعات السياحة والتعليم واللوجيستي، والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والمتجددة والطيران والصناعات الدوائية والنقل، يعمل بالسوق المصري أكثر من 1200 شركة إماراتية في العديد من القطاعات بالإضافة إلى القطاعات التي سطرت الشركات الإماراتية قصص نجاح متميزة في السوق المصري كقطاع الاتصالات، والبناء والتشييد والمدن الذكية، تجارة التجزئة، النفط والغاز، الموانئ وقطاع الترفيه قطاع الزراعة وقطاع الفنادق والخدمات وغيرهم.

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، يوم الأربعاء، إلى القاهرة، في زيارة رسمية إلى مصر.

وكان الرئيس ، عبد الفتاح السيسي، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق له، لدى الوصول إلى مطار القاهرة الدولي.

ورحب الرئيس السيسي ، خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، كما تبادلا التهاني بمناسبة شهر رمضان.

ثم توجه موكب الشيخ محمد بن زايد، إلى قصر الاتحادية، ولدى وصوله جرت مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس دولة الإمارات، يرافقه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى المنصة الرئيسية.

وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ومصر، بعدها استعرض الشيخ محمد بن زايد حرس الشرف، الذي اصطفت لتحيته، كما صافح كبار مستقبليه.