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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ قانون دولي: شات جي بي تي يمكنه استغلال بيانات المستخدم الخاصة

حماية المعلومات
حماية المعلومات

 

قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن هناك مقياسا قانونيا لحماية المعلومات الفردية، وهناك من يحترم هذا المقياس القانوني وهناك من لا يحترمه.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الشخص الذي يستخدم مواقع التواصل والإنترنت يجب أن تكون بياناته محمية بموجب القانون.

وذكر أن هذا يعني أن "شات جي بي تي" حين يستخدمه الشخص يمكنه التعرف على بيانات المستخدم كلها، ويمكنه استغلال هذه المعلومات ويسبب خطرا على الشخص المستخدم.

 

 لا يستطيع التفريق 

وأوضح أن إيطاليا أوقفت استعمال "شات جي بي تي" بدعوى أنه لا يستطيع التفريق بين من هم فوق الـ18 عاما ومن هم أطفال أقل من 18 عاما، وبالتالي ممكن أن يمدهم بمعلومات أو مواد غير مناسبة لعمرهم.

القانون الدولي لحماية المعلومات مواقع التواصل القاهرة الإخبارية مصر

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