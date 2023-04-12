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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يعلن وصول المدرب الجديد لـ الزمالك خوان كارلوس

مدرب الزمالك الجديد
مدرب الزمالك الجديد

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن وصول المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الى القاهرة منذ قليل لبدء مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وطالب رئيس نادي الزمالك الجماهير بمساندة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة والوقوف خلف الجهاز الفني الجديد بقيادة أورسوريو الذي سيتولى المهمة رسمياً عقب مباراة حرس الحدود.

وقال المستشار مرتضى منصور: "يا جماهير الزمالك المحترمة الوفية قفوا خلف فريقكم والجهاز الفني الجديد".

وأكد المستشار مرتضى منصور وصول المدرب العالمي الكولومبي خوان كارلوس أورسوريو المدير الفني السابق لمنتخب المكسيك في كأس العالم والمدير الفني الأسبق لمنتخب باراجواي، للقاهرة مساء اليوم الأربعاء ليتسلم من بعد غد الجمعة مسئولية الفريق الأول لنادي الزمالك".


وشدد المستشار مرتضى منصور: "نتمني له وللاعبين التوفيق فيما هو قادم بإذن الله".

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