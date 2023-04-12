ميلان يفوز على نابولي بهدف في دوري أبطال أوروبا

نجح فريق إي سي ميلان في تحقيق الفوز على نظيره نابولي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف ميلان عن طريق إسماعيل بن ناصر في الدقيقة 40.

وشهدت المباراة حصول أنجوسيا لاعب نابولي على بطاقة حمراء في الدقيقة 75، مما يعني غيابه عن لقاء الإياب.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا - كيير - توموري - هيرنانديز

خط الوسط: كرونيتش - تونالي - دياز - بن ناصر - لياو

خط الهجوم: جيرو

بينما أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لنادي نابولي، تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو - رحماني - كيم - روي

خط الوسط: اجويسا - لوبتكا - زيلينسكي

خط الهجوم: لوزانو - كفاراتسخيليا - إلماس