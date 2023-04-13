آثار عين شمس تعلن عن بدء تلقى الملخصات لمؤتمرها الدولي الثالث

تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث بالتعاون مع الصالون البحري المصري بعنوان " تأصيل التراث البحري المصري : تقاليد بناء وتجهيز السفن في مصر عبر العصور" فى الفترة من 29- 31 أكتوبر 2023 ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور . حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار، ورئيس المؤتمر ، و إشراف الدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومقرر المؤتمر .



يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء ودراسة وتحليل كل ما يخص تصميم وبناء السفن في مصر القديمة وتطورها وما يرتبط بها من قياس حيوية السفينة واتزانها .

ويتضمن المؤتمر عدداً من الفاعليات من بينها ورش عمل عن بناء وصناعة السفن، وكذلك عرض الملصقات المشاركة.

وسيتم خلال المؤتمر تناول عدداً من المحاور هى : الورش والمواد والأدوات المستخدمة في بناء السفن في مصر ، تصميم وبناء السفن في مصر ، أرمة وتجهيزات السفينة في مصر والحمولات وتستيف البضائع في مصر.

وتستقبل الكلية الملخصات و المشاركات فى المؤتمر من خلال الرابط التالي:



https://forms.gle/HwXqh1pw76cmX2rq5

https://www.asu.edu.eg/ar/670/event/

