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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار عين شمس تعلن عن بدء تلقى الملخصات لمؤتمرها الدولي الثالث

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

 تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث بالتعاون مع الصالون البحري المصري بعنوان "  تأصيل التراث البحري المصري  : تقاليد بناء وتجهيز السفن في مصر عبر العصور" فى الفترة من 29- 31 أكتوبر 2023 ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور . حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار، ورئيس المؤتمر ، و إشراف الدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومقرر المؤتمر . 

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يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء ودراسة وتحليل كل ما يخص تصميم وبناء السفن في مصر القديمة وتطورها وما يرتبط بها من قياس حيوية السفينة واتزانها .
ويتضمن المؤتمر عدداً من الفاعليات من بينها ورش عمل عن بناء وصناعة السفن، وكذلك عرض الملصقات المشاركة.
وسيتم خلال المؤتمر تناول عدداً من المحاور هى :  الورش والمواد والأدوات المستخدمة في بناء السفن في مصر ، تصميم وبناء السفن في مصر ، أرمة وتجهيزات السفينة في مصر والحمولات وتستيف البضائع في مصر. 
وتستقبل الكلية الملخصات  و المشاركات فى المؤتمر من خلال الرابط التالي:

 
https://forms.gle/HwXqh1pw76cmX2rq5
https://www.asu.edu.eg/ar/670/event/
 

كلية الآثار بجامعة عين شمس جامعة عين شمس

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