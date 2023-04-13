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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| عودة صالح بعد غياب سنوات في سوق الكانتو..اعرف الضحية 22 لـ رامز جلال اليوم الخميس

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية ، نستعرضها من خلال السطور التالية..

سوق الكانتو الحلقة 21| عودة صالح بعد غياب سنوات

شهدت الحلقة الـ 21 من مسلسل “سوق الكانتو" العديد من الاحداث المشوقة حيث يعود صالح مجدداً لحضن والدته وشقيقه أمير كرارة وذلك بعد اختفاءه في الحرب.

 

بتطلع تريند على طول.. اِعرف الضحية 22 لـ رامز جلال | خاص

تحل الفنانة غادة إبراهيم ضيفة على برنامج رامز جلال ، اليوم الخميس ، ضمن حلقات برنامج المقالب الشهير رامز نيفر إند ، حيث من المفترض أن تكون الضحية 22 .


تامر حسني يحيي حفلاً غنائيًا بقطر ثاني أيام عيد الفطر

يستعد المطرب تامر حسني لإحياء حفل غنائى ضخم ثاني أيام عيد الفطر المبارك على مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

ستهم الحلقة 21.. رماح يتزوج على سعادات وروجينا تفكر في طلب عابد

مسلسل ستهم الحلقة 21، العديد من المفاجآت والتحولات الدرامية داخل أحداث المسلسل كان أبرزها زواج رماح الشخصية التي يقدمها "جهاد سعد"، على زوجته سعادات "سلوى عثمان"، من أجل إنجاب الولد له لكي يكون هو ورثة الوحيد بعد وفاته، كما تفكر ستهم الشخصية التي تقدمها النجمة "روجينا"، في طلب شعبان،  الشخصية التي يقدمها الفنان عابد عناني، كما يعتصر الحزن قلب نجاة " نانسي صلاح" بعد وفاة رضعيها.

مدحت صالح يحيي حفلا بدار الأوبرا ويغني المليونيرات

يحيى الآن المطرب مدحت صالح حفل غنائى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات ليالى رمضان التى تنظمها الأوبرا على مدار الشهر الكريم.

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