عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة أسوان تناقش الأعداد المقترح قبولها بالكليات في العام المقبل

جامعة أسوان
جامعة أسوان

ناقشت جامعة أسوان الأعداد المقترح قبولها بالكليات فى العام المقبل وذلك خلال إنعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان رقم (110) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كامل الرشيدي مستشار رئيس جامعةأسوان للتنمية البشرية، والدكتور عبدالله أحمد إبراهيم عضواً وعميد كلية الهندسة الأسبق

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان، لشئون التعليم والطلاب بأن مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان ناقش العديد من الموضوعات التي تخص العملية التعليمية بجامعة أسوان وحسن انتظامها منها عرض اعداد الطلاب المقترح قبولها بكليات جامعة أسوان المختلفة بعد قرار مجلس الجامعة بتعديل أعداد كليتي الآثار، والألسن، وقبول طلاب الأزهر الشريف ببعض كليات الجامعة.

محافظ أسوان: الفحص الطبي للمقبلين على الزواج وقاية مبكرة من الأمراض الوراثية

محافظ أسوان يتابع وصول شحنات القمح بمطاحن وصوامع الجوزيرة

 شهر رمضان 

 وناقش المجلس انتظام الدراسة خلال شهر رمضان المبارك حتي أجازة عيد الفطر المبارك ثم استأنف الدراسة حتي نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024، كما هو مقرر من المجلس الأعلى للجامعات وفقاً للخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمى. 

وكان قد أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

جولة مسائية.. محافظ أسوان يتفقد مشروعات كوبرى السيل العلوى وتطوير طريقى كيما والسماد

محافظ أسوان يستقبل مجموعة سفراء دول أمريكا اللاتينية ضمن زياراتهم للمشروعات القومية

أنشطة جامعية 

وأضاف ممدوح شعبان لأن إستراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.

والجدير بالذكر أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى، مع توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة أسوان يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان جامعة اسوان اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا.. شعبة الذهب تحذّر من شائعات خطيرة تهدد سوق المعدن الأصفر

الزمالك اليوم.. مفاجأة بغرامة كهربا وبند غريب بعقد أوسوريو ومصير غامض لجمعة

بعد زيادة حافز إردب القمح.. الفلاحين: هدية السيسي لنا في عيد الفطر

صورة تكشف مشهدًا صادمًا بين جعفر العمدة وبلال شامة في الحلقة المقبلة

الحق اشتري| شعبة الذهب تفجر مفاجأة للمقبلين على الزواج

بعد أمطار اليوم على القاهرة.. الأرصاد تحذر المواطنين: لسه بكره

نداء عاجل من القنصلية المصرية في الكويت لرعاياها

طلب عاجل من مرتضى منصور لجماهير الزمالك بعد وصول المدرب الجديد

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: الفحص الطبي للمقبلين على الزواج وقاية مبكرة من الأمراض الوراثية

ترشيحاتنا

"أسوأ تسريب استخباراتي في التاريخ".. ترامب يوجه اتهامات خطيرة لـ بايدن

الأمم المتحدة تبحث انضمام البنوك الروسية لنظام سويفت..تفاصيل

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تحقق المستحيل وردد أفضل 310 أدعية مستجابة

16 مصابًا و4 وفيات.. ننشر أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين بصحراوي أسيوط

بث مباشر.. صلاة التهجد من رحاب الجامع الأزهر ليلة 22 من رمضان

شاب و 3 سيدات و16 مصابا .. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتطلع تريند على طول.. اِعرف الضحية 22 لـ رامز جلال غدا l خاص

خدت طريق سلمى الشيمي هواية| حكاية أم لبانة من الفيديوهات الخادشة للكلبشات

امرأة متزوجة من «دمية قماش» وتدّعي أنها حامل .. اعرف القصة؟

بزجاجة بلاستيك.. حيلة مبتكرة لعمل بسكويت العيد بدون ماكينة

فيديو

دموع ودعاء وروحانيات.. فرحة عارمة للمعتمرين أثناء هطول الأمطار على الكعبة

عروس تتزوج نفسها بسبب هروب زوجها من الفرح.. ما القصة؟ |فيديوجراف

مصرع شخصين في انهيار مغارة بالمغرب | ما السبب؟

ضبط اسماك مملحة فاسدة| ازاي نكتشف الفسيخ والرنجة الغير صالحة للاستهلاك ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ