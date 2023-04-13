جامعة أسوان تناقش الأعداد المقترح قبولها بالكليات في العام المقبل

ناقشت جامعة أسوان الأعداد المقترح قبولها بالكليات فى العام المقبل وذلك خلال إنعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان رقم (110) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كامل الرشيدي مستشار رئيس جامعةأسوان للتنمية البشرية، والدكتور عبدالله أحمد إبراهيم عضواً وعميد كلية الهندسة الأسبق.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان، لشئون التعليم والطلاب بأن مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان ناقش العديد من الموضوعات التي تخص العملية التعليمية بجامعة أسوان وحسن انتظامها منها عرض اعداد الطلاب المقترح قبولها بكليات جامعة أسوان المختلفة بعد قرار مجلس الجامعة بتعديل أعداد كليتي الآثار، والألسن، وقبول طلاب الأزهر الشريف ببعض كليات الجامعة.

شهر رمضان

وناقش المجلس انتظام الدراسة خلال شهر رمضان المبارك حتي أجازة عيد الفطر المبارك ثم استأنف الدراسة حتي نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024، كما هو مقرر من المجلس الأعلى للجامعات وفقاً للخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمى.

وكان قد أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

أنشطة جامعية

وأضاف ممدوح شعبان لأن إستراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.

والجدير بالذكر أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى، مع توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة أسوان يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة.