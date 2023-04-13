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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للشباب والفئة المتوسطة .. أفضل هاتف من أوبو للشراء في رمضان

هاتف أوبو Oppo Reno
هاتف أوبو Oppo Reno 7 4G

يعد هاتف Oppo Reno 7 4G واحدا من أفضل هواتف شركة أوبو الصينية للفئة المتوسطة والشباب حيث يأتي الهاتف مع مواصفات مميزة للغاية أبرزها الكاميرا والأداء القوي بفضل معالج سناب دراجون من شركة كوالكوم الأمريكية، كما يعد واحدا من أفضل الخيارات الشرائية للشباب في شهر رمضان حيث يتميز بسعر مناسب. 

ويتوفر هاتف أوبو Oppo Reno 7 4G في السوق المصري في شهر رمضان بسعر يبدأ من 10 آلاف و 250 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

سعر هاتف أوبو Oppo Reno 7 4G 

وجاء هاتف أوبو Oppo Reno 7 4G، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED، قياس 6.43 بوصة، مع دقة 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وحماية من نوع Gorilla Glass 5. 

ويقدم هاتف أوبو Oppo Reno 7 4G، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 2 ميجابكسل، مع مستشعر للماكرو بدقة 2 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo Reno 7 4G على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، مع ألوان الأسود، والبرتقالي.

ويعمل هاتف أوبو Oppo Reno 7 4G، بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة، مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم ColorOS 13 للسوفت وير.   

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