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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخضري: الأهلي فرط في ريان وأضاع صفقة لاعب بيراميدز

صدى البلد

 


أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه لا يرى جدوى من تعاقدات الأهلي والزمالك مع لاعبين أقل من المستوى، مشيرا إلى أن الأهلي فرط في أحمد ياسر ريان والذي انتقل لصفوف سيراميكا، بدلا من الصبر عليه ومنحه فرصة المشاركة في المباريات، وكل اللاعبين المصريين قريبين في المستوى.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "اتصور أنه لن يكون هناك صفقات تبادلية بين الأهلي وبيراميدز، رغم قلة حدة التوترات بين الناديين في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "محمد حمدي سبق واتفق مع النادي الأهلي بل ووقع معهم، لكن تأخر النادي في حسم الصفقة جعل إدارة بيراميدز تنجح في التجديد معه".

وزاد: "الموسم القادم سيشهد زيادة في أعداد الجماهير، وشاهدنا متعة مختلفة في وجود الجماهير خلال مباريات الأهلي السابقة، وتواجد الجمهور دائمًا يكون في صالح اللاعبين للاعتياد على تلك الأجواء بدلا من اصابتهم بالخوف عند مواجهة فرق شمال افريقيا".

وأكمل: "كان يجب على الكاف عدم اسناد لقاء الأهلي والرجاء المغربي لحكم سوداني في ظل توتر الأجواء مؤخرًا، واسناد المباراة له في الأجواء الحالية غير مبرر".

واتم: "وجود المدرب الجديد للزمالك سيفرق كثيرا مع اللاعبين أمام حرس الحدود، وأعتقد أن الأهلي سيتفوق أيضا على فاركو رغم الخطط الدفاعية لطارق العشري".

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