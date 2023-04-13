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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السوق يتغير| سعر الدولار يتراجع بشدة عالميا والذهب يرتفع

أسعار الذهب و الدولار
أسعار الذهب و الدولار

تراجع الدولار اليوم الخميس 13 إبريل 2023 بعدما أدت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأمريكي بوتيرة أبطأ من المتوقع إلى زيادة الإقبال على المخاطرة وتوقعات أن ينتهي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من التشديد النقدي بعد رفع آخر للفائدة الشهر المقبل.

وبحسب تقرير عبر وكالة “رويترز” المتخصصة ، فقد هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية، 0.03 بالمئة إلى 101.44، ويحوم حول أدنى مستوى في أسبوع البالغ 101.40 بعد انخفاضه 0.6 بالمئة ليل الأربعاء.

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وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة في فبراير، وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.2 بالمئة في مارس. 

الدولار 

سعر اليورو 

وصعد اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.0994 دولار، بعدما لامس أعلى مستوى في شهرين عند 1.1005 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ونزل الين الياباني 0.04 بالمئة إلى 133.20 للدولار، وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2486 دولار، مرتفعا 0.04 بالمئة خلال الجلسة.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.01 بالمئة إلى 0.669 دولار أمريكي. ونزل الدولار النيوزيلندي 0.23 بالمئة إلى 0.621 دولار. 

اليورو 

أسعار الذهب اليوم 

فيما ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، إذ عززت بيانات التضخم الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل ثم يوقف الزيادات.

وبحلول الساعة 0332 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2016.99 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2030.70 دولار.

وصعدت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء بعدما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات لزيادة نسبتها 0.2 بالمئة، بعد صعوده 0.4 بالمئة في فبراير.

الذهب 

وقال يب جون رونج محلل السوق في آي.جي "توقعات أن دورة رفع الاحتياطي الاتحادي ربما تقترب من نهايتها راسخة بفعل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الأخيرة، بينما يدعم انخفاض عوائد سندات الخزانة وضعف الدولار أسعار الذهب".

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، وأضاف يب أن مخاوف الركود "تسمح لأسعار الذهب بالاعتماد على وضعها كملاذ آمن".

وبالنسبة لـ المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.50 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1015.06 دولار، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1464.16 دولار.

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