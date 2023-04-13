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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يهنئ أقباط القطاع بعيد القيامة المجيد

طارق الملا وزير البترول
طارق الملا وزير البترول

قدم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، التهنئة إلى الإخوة الأقباط العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية بقرب حلول عيد القيامة المجيد، وأعياد شم النسيم.

وجاءت تهنئة عيد القيامة المجيد عبر منشور للشركات التابعة، وآخر عبر الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. 

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ويحتفل أقباط مصر الأحد المقبل الموافق 16 أبريل بعيد القيامة المجيد، على أن يكون يوم الاثنين الاحتفال بيوم شم النسيم لجميع المصريين.  

منشور تهنئة عيد القيامة

إجازة عيد القيامة 

وأعلن البنك المركزي والبورصة المصرية في بيانات سابقة لهم عن تعطيل العمل بهما الأسبوع المقبل، حيث قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك يومي الاحد والاثنين من الأسبوع المقبل بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأضاف البنك المركزي أنه سيتم استئناف العمل في يوم الثلاثاء الموافق 18 من الشهر الجاري.

وأوضح أنه وبعد انتهاء يوم عمل البنوك الخميس المقبل، سيحصل العاملون بالجهاز المصرفي على إجازة 4 أيام تتضمن يومي الراحة الأسبوعية الجمعة والسبت بخلاف يومي الإجازة اللذين أقرهما بمناسبة قدوم عيد القيامة المجيد.

وفيما قالت البورصة المصرية إنه بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، تقرر تعطيل التداول يومي الأحد والاثنين الموافق 16 / 17 أبريل 2023، وأوضحت البورصة أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023. 

صلوات عيد القيامة 

إجازة عيد الفطر 

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

بخلاف إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية، حدد قانون الخدمة المدنية، عددًا من الإجازات التي يحصل عليها الموظفون، وتكون بموجب القانون مدفوعة الأجر، ويحصل عليها جميع الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة، لكن بدرجات مختلفة وبعدد أيام يختلف بحسب تاريخ شغلة الوظيفة.

ويمنح الموظفون إجازات رسمية بحسب الضوابط والقواعد التنظيمية التي حددها قانون الخدمة المدنية، وتكون مدفوعة الأجر، وفي حال لم يحصلوا عليها خلال مدة محددة يسقط حقهم في تقاضي تلك الإجازات، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الإجازات تمنح بشكل سنوي للموظفن.

وتصل الإجازات التي يحصل عليها الموظفون إلى 45 يومًا، حيث تبدأ من 15 يومًا وتصل إلى 45 بحسب مدة شغل الوظيفة، وكذلك تختلف بالنسبة للفئات الوظيفية المختلفة، والتي نص عليها قانون الخدمة المدنية.

ويحصل الموظفون على الإجازات السنوية بمعدل 15 يومًا في السنة، وذلك بعد مرور 6 أشهر من تسلم العمل، على أن تزداد هذه أيام الإجازات التي تمنح للموظفين بعد ذلك، وبالتحديد بعد مرور سنة كاملة من تاريخ شغل الوظيفة، حيث يحصل الموظفون على 21 يومًا إجازة.

وأعلطى القانون الحق للجهة في رفض الإجازة الممنوحة للموظف، بشرط ألا يكون هذا الرفض في حدود 20% من الإجازة السنوية المستحقة للموظف.

وأقصى عدد أيام يتم فيها رقض جهة العمل حصول الموظف على إجازة سنوية، هي 3 أيام للذين من حقهم الحصول على 15 يومًا، وبذلك يكون من حقه الحصول على 12 يومًا كاملًا طوال السنة دون رفض الجهة المختصة.

ويمكن لجهة العمل رفض 4 أيام من إجازة الموظفين الذين يحصلون على 21 يومًا، و6 أيام يمكن لجهة العمل خصمها من الموظف الذي يحصل على 30 يومًا إجازة سنوية، كما يجوز خفض الإجازات التي تصل إلى 45 يومًا إلى 36 يومًا فقط.

 

 

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