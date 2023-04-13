رغم نفي اللاعب .. 6 دلائل تؤكد قرب انضمام إمام عاشور للأهلي "فيديوجراف"

تفاصيل عقد إمام عاشور في الأهلي بعد انتقاله ميتلاند الدنماركي.. هذا ما يبحث عنه الملايين من عشاق كرة القدم في مصر، بعدما تصدر اسم إمام عاشور لاعب الزمالك السابق التريند خلال الساعات الماضية، بسبب حالة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقيع اللاعب للنادي الأهلي، بعد صراع ناديه الدنماركي للنجاة من الهبوط درجة ثانية في الدوري الدنماركي.

قرب انضمام إمام عاشور للأهلي

لكن هناك 6 دلائل على قرب انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي بعدما فجّر الإعلامي إسلام صادق، مفاجأة بشأن توقيع اللاعب إمام عاشور للأهلي بشكل شبه رسمي، تمهيدًا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لمدة 4 مواسم ونصف.

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للمزيد حول دلائل قرب انضمام إمام عاشور وما تردد بشأن عقد إمام عاشور المبدئي مع الأهلي وغضب جماهير الزمالك من الصفقة شاهد الفيديوجراف التالي: