عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

رغم نفي اللاعب .. 6 دلائل تؤكد قرب انضمام إمام عاشور للأهلي "فيديوجراف"

إمام عاشور
إمام عاشور

تفاصيل عقد إمام عاشور في الأهلي بعد انتقاله ميتلاند الدنماركي.. هذا ما يبحث عنه الملايين من عشاق كرة القدم في مصر، بعدما تصدر اسم إمام عاشور لاعب الزمالك السابق التريند خلال الساعات الماضية، بسبب حالة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقيع اللاعب للنادي الأهلي، بعد صراع ناديه الدنماركي للنجاة من الهبوط درجة ثانية في الدوري الدنماركي.

قرب انضمام إمام عاشور للأهلي 

لكن هناك 6 دلائل على قرب انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي بعدما فجّر الإعلامي إسلام صادق، مفاجأة بشأن توقيع اللاعب إمام عاشور للأهلي بشكل شبه رسمي، تمهيدًا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لمدة 4 مواسم ونصف.

اقرأ أيضًا: الخيانة الزوجية.. هاتريك لـ رانيا يوسف وطلاق منة عرفة لهذا السبب «فيديوجراف»

عروس تتزوج نفسها بسبب هروب زوجها من الفرح.. ما القصة؟ |فيديوجراف

رسميًا .. موعد انتقال إمام عاشور لـ الأهلي بعد توقيعه للأحمر "فيديوجراف"

للمزيد حول دلائل قرب انضمام إمام عاشور وما تردد بشأن عقد إمام عاشور المبدئي مع الأهلي وغضب جماهير الزمالك من الصفقة شاهد الفيديوجراف التالي:

امام عاشور الأهلى عقد إمام عاشور الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة عام وتصرف العائد شهريا.. ماذا تعرف عن شهادة إدخار البنك الأهلي الجديدة؟

المادة 24 أنصفته.. فيفا يصدم نادى الزمالك في أزمة غرامة كهربا

سعر الذهب اليوم الخميس 13-4-2023

تقرير المراقب يحسمها.. ننشر عقوبات الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال

بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن رغبة تونس للإنضمام إلى بريكس

تصرف اليوم ولمدة 5 أيام.. الحكومة تعلن عن هدية للمواطنين قبل العيد

إوعي تعملي كدا.. رد فعل مفاجئ لزوج جوري بكر على دور وداد

زوجة خالد الغندور تثير الجدل وتتوقع نتيجة الزمالك وحرس الحدود

موضوعات متعلقة

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل عرضها.. احتفال بخروج محمد رمضان| فيديوجراف

تيشيرت جعفر العمدة ومظاهرة على فيسبوك لرد حق سيد ونعيم.. كيف نجح محمد رمضان في تصدر التريند “فيديوجراف”

الخارجية ترد على الوثائق الأمريكية المفبركة بتصدير مصر أسلحة إلى روسيا "فيديوجراف"

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

ماذا قال كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك ؟ "فيديوجراف"

حربوءة 2023 .. من هي جوري بكر زوجة شقيق جعفر العمدة ؟ «فيديوجراف»

ترشيحاتنا

شكري: توجد أرضية خصبة لتثمر الاتصالات مع تركيا عن مشاورات سياسية ناجحة

عملة بديلة.. رئيس البرازيل يدعو الدول النامية لـ التخلي عن الدولار| تفاصيل

كلب رئيس أيرلندا يضع بايدن في موقف محرج.. فيديو

حرب عالمية ثالثة.. تحذير مقلق من ضابط مخابرات أمريكي بسبب خطة زيلينسكي

طيار في جناح الاستخبارات.. البنتاجون يكشف هوية مسرب الوثائق الأمريكية ويداهم منزله

مي كساب: موافقة على الظهور في برنامج مقالب رامز جلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكون طبيعي يعالج آلام والتهاب المفاصل

بعد ظهورها مع رامز جلال.. إطلالات أثارت الجدل لـ غادة إبراهيم

مدهونة بالجملكة.. طبيب يكشف أسرار عمل الرنجة وعلامات الأنواع الفاسدة

احترس.. مخاطر غير متوقعة للإسراف في تناول بدائل السكر

فيديو

رغم نفي اللاعب .. 6 دلائل تؤكد قرب انضمام إمام عاشور للأهلي "فيديوجراف"

بعد ظلم صاحب العمل له استغل الفرصة .. شاهد ماذا فعل شاب أمام الكعبة

تسريبات الحلقة 22.. أحداث ساخنة في مسلسل “جعفر العمدة” بعد ظهور بلال شامة

تفاصيل أسعار الدولار اليوم ومفاجأة في الذهب | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ