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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

30 إبريل .. مد أجل إلزام المهنيين والكيانات الفردية بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية

صدى البلد

 قال" مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه في ضوء مد أجل إلزام الكيانات الفردية والمهنيين بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023 ، وذلك لمنحهم الفرصة لتوفيق أوضاعهم وزيادة الوعي فيما يختص بتطبيق المنظومة والرد على كافة الاستفسارات ،  تم تشكيل لجان مشتركة مع النقابات المهنية مثل نقابة  المحامين ، ونقابة المهندسين ، ونقابة الأطباء ، والنقابات الفنية وغيرها ، وذلك لإيجاد حلول لكافة التحديات والمعوقات الخاصة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وكذا المشاكل الضريبية . 

  وفي ضوء ما انتهت إليه الاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف النقابات أكد "  مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية"  أن الكيانات الفردية التي تتعامل مع مستهلك نهائي فقط غير مطالبة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية .

أما بالنسبة للكيانات الفردية التي لها تعاملات مع كيانات ملزمة بالفاتورة الالكترونية فإنها مطالبة بالتسجيل والانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية ، ومطالبة بإصدار فواتير الكترونية بتعاملاتها مع هذه الكيانات .

  وأكد "مختار توفيق " أن اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والنقابات المختلفة ، مستمرة  في عملها ، وعقد اجتماعاتها لتذليل أي مشاكل بين أعضاء هذه النقابات ومصلحة الضرائب

نقابة المحامين نقابة الأطباء الضرائب منظومة الفاتورة الالكترونية مصلحة الضرائب

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