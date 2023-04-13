30 إبريل .. مد أجل إلزام المهنيين والكيانات الفردية بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية

قال" مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه في ضوء مد أجل إلزام الكيانات الفردية والمهنيين بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023 ، وذلك لمنحهم الفرصة لتوفيق أوضاعهم وزيادة الوعي فيما يختص بتطبيق المنظومة والرد على كافة الاستفسارات ، تم تشكيل لجان مشتركة مع النقابات المهنية مثل نقابة المحامين ، ونقابة المهندسين ، ونقابة الأطباء ، والنقابات الفنية وغيرها ، وذلك لإيجاد حلول لكافة التحديات والمعوقات الخاصة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وكذا المشاكل الضريبية .

وفي ضوء ما انتهت إليه الاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف النقابات أكد " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الكيانات الفردية التي تتعامل مع مستهلك نهائي فقط غير مطالبة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية .

أما بالنسبة للكيانات الفردية التي لها تعاملات مع كيانات ملزمة بالفاتورة الالكترونية فإنها مطالبة بالتسجيل والانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية ، ومطالبة بإصدار فواتير الكترونية بتعاملاتها مع هذه الكيانات .

وأكد "مختار توفيق " أن اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والنقابات المختلفة ، مستمرة في عملها ، وعقد اجتماعاتها لتذليل أي مشاكل بين أعضاء هذه النقابات ومصلحة الضرائب